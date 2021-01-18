Meteoroloji'den 4 ilimiz için 'zirai don' uyarısı
Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için zirai don uyarısında bulunuldu.
|18 Ocak 2021 19:11
|+Aa- Yazdır
Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için zirai don uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam itibarıyla başlaması beklenen zirai don olayının 3 gün sürmesi bekleniyor.
Zirai don olayının tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Bursa, Eskişehir, Kütahya ile Bilecik'te orta şiddette, bölgenin kuzey ve yüksek kesimlerinde ise kuvvetli derecede görüleceği tahmin ediliyor.
Yetkililer, muhtemel olumsuzluklara karşı başta üreticiler olmak üzere bölgedeki vatandaşların dikkatli olmasını istedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kaza yapanlar oto sanayi sitelerine akın etti
18 Ocak 2021 19:16
|Prof. Dr. Muammer Sun son yolculuğuna uğurlandı
18 Ocak 2021 19:06
|Bakan Pakdemirli yerli elektrikli traktör için tarih verdi
18 Ocak 2021 18:47
|Meteorolojiden 4 bölgeye zirai don uyarısı
18 Ocak 2021 16:47
|Facebook ve Instagram'ın ardından gözler Twitter'a çevrildi
18 Ocak 2021 16:19
|AFAD Başkanı Güllüoğlu'ndan 'dinozor istilası' paylaşımına esprili yanıt
18 Ocak 2021 16:16
|PIKTES, meslek liselerine devam eden 18 bin öğrenciye burs verecek
18 Ocak 2021 15:38
|Meteoroloji'den o bölgeye 'yoğun kar yağışı' uyarısı
18 Ocak 2021 13:31
|Pandemi sürecinde uyku problemleri arttı: Uyku terörü sendromu
18 Ocak 2021 12:52
|Üniversiteden, sağlık çalışanları için duygu dolu video
18 Ocak 2021 12:38