Fahrettin Altun'dan sosyal medya açıklaması
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sosyal medya platformlarının yeni yasamız çerçevesinde ülkemize yasal temsilci atama kararları bizler için sevindiricidir" dedi.
|18 Ocak 2021 19:13
|+Aa- Yazdır
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sosyal medya platformlarının yeni yasamız çerçevesinde ülkemize yasal temsilci atama kararları bizler için sevindiricidir" dedi.
İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medya platformlarının yeni yasamız çerçevesinde ülkemize yasal temsilci atama kararları bizler için sevindiricidir. Bu kararlar vatandaşlarımızın kişilik haklarının ve ifade özgürlüğünün korunması için ortaya koyduğumuz çabaların da haklılığını gözler önüne sermektedir" ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Selçuk Özdağ kendisine saldıran bir kişiyi teşhis etti
18 Ocak 2021 19:09
|Bakan Varank'tan, Facebook'un temsilcilik açma kararına değerlendirme
18 Ocak 2021 18:58
|Bakan Çavuşoğlu: AB ilişkileri için üzerimize düşeni yapacağız
18 Ocak 2021 18:18
|CHP Sözcüsü Öztrak: Aşılamada geride kaldık
18 Ocak 2021 17:33
|Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik görüşmeler sona erdi
18 Ocak 2021 17:19
|Bakan Çavuşoğlu ve mevkidaşı Heiko Maas'tan gülümseten Mesut Özil diyaloğu
18 Ocak 2021 16:23
|AK Partili Çelik: Muhtıra siyaseti CHP'de yaşamaya devam ediyor
18 Ocak 2021 16:08
|Bakan Akar: Hiçbir komşumuzun toprağında gözümüz yok
18 Ocak 2021 15:19
|Bahçeli'den 'saldırı' açıklaması: MHP'nin sokakta işi yok
18 Ocak 2021 14:47
|Erdoğan: Her alanda yeni atılımlar içerisindeyiz
18 Ocak 2021 14:37