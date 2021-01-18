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Düden Çayı'nı kirleten 10 işletmenin faaliyetleri durduruldu

Antalya'daki Düden Çayı'nda görülen kirlilik ve kötü koku nedeniyle 10 işletmenin faaliyetleri durduruldu.
 18 Ocak 2021 19:34
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Düden Çayı'nı kirleten 10 işletmenin faaliyetleri durduruldu

Antalya'daki Düden Çayı'nda görülen kirlilik ve kötü koku nedeniyle 10 işletmenin faaliyetleri durduruldu.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince bölgede çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, müdürlük tarafından oluşturulan denetim ekibinin kirliliğe neden olduğu tespit edilen 10 işletmenin faaliyetlerinin durdurulduğu ve 2 milyon 598 bin 797 lira ceza uygulandığı kaydedildi.

Atık sularını toprağa ve yeraltına verdikleri tespit edilen 3 işletme hakkında da idari işlemler başlatıldığı vurgulanan açıklamada, çalışmalar sayesinde Düden Şelalesi'ndeki kirlilik ve kokunun azaldığının gözlemlendiğine dikkat çekildi.
Anadolu Ajansı
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