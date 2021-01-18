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İngilizlerin tercihi 2020'de yine Muğla oldu

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında bulunan Muğla'yı, geçen yıl tatil için tercih eden 695 bin 314 turistten 309 bin 717'sini İngiltere'den gelen misafirler oluşturdu.
 18 Ocak 2021 19:44
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İngilizlerin tercihi 2020'de yine Muğla oldu

Gözde turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen verilen güvenli ve sağlıklı turizm hizmetleri sayesinde, yine İngilizlerin vazgeçilmez tatil adresi oldu.

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Muğla, denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, antik kentleri, lüks konaklama tesisleriyle de öne çıkıyor.

Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda, Kovid-19 sürecinde başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında sağlıklı ve güvenli tatil imkanı sunuldu.

Türkiye'ye gelen İngiliz turistlerin büyük bölümünün tercih ettiği Muğla, geçen yıl da bu ülke vatandaşlarını ilk sırada ağırladı.

AA muhabirinin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Muğla'yı geçen yıl 695 bin 314 turist ziyaret etti.

En çok turistin geldiği ülkeler, sırasıyla 309 bin 717 turistle İngiltere, 159 bin 397 turistle Rusya, 127 bin 564 misafirle Ukrayna, 17 bin 424 turistle Polonya, 16 bin 313 turistle Almanya oldu.

En büyük kaynak pazar İngiltere

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu, AA muhabirine, Muğla'nın en büyük kaynak pazarının İngiltere olduğunu söyledi.

İngiltere'de de Muğla'nın popüler bir bölge olduğunu aktaran Bülbüloğlu, "Dünyada 2020'de turizm sezonunun Kovid-19'dan dolayı iyi geçmemesine rağmen biz, 310 bin civarında İngiliz turist ağırladık. Bize rakip olan ülkeler, bu kadar İngiliz misafir ağırlayamadı. İngiltere pazarını çok önemsiyoruz." dedi.

Salgın sürecinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte sektör temsilcileri olarak ciddi çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Bülbüloğlu, 2021 için umutlu olduklarını dile getirdi.

Bülbüloğlu, İngiltere pazarı için çalışmaların devam ettiğini, gelen misafirlerden olumlu dönüşler aldıklarını ifade etti.

"Daha iyi bir turizm sezonu yaşayacağımızı düşünüyorum"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin de Kovid-19 sürecinde bakanlığın ve sektör temsilcilerinin çok iyi çalıştığını kaydetti.

Bunun neticesinde İngiliz turistlerin bölgeye gelmesiyle temmuz ve ağustosu dolu geçirdiklerini belirten Esin, şöyle konuştu:

"Bölgemiz için bir can suyu oldu. 2020'den bir beklentimiz yokken iki ay güzel iş yaptık. 2021'de daha fazlasını bekliyoruz. İngilizlerin yıllardan beri Marmaris'e bir alışkanlığı var. Deniz, doğa, güneş, onların en büyük tercihleri arasında bulunuyor. Yat turları, özel turlar, villa turizminde ciddi anlamda hareketlilik yaşadık. Bizim için de sevindirici oldu. Aşılama uygulamasında herhangi bir sorun olmazsa, daha iyi bir turizm sezonu yaşayacağımızı düşünüyorum. Her ülkede gezmeye, görmeye susamış topluluklar var."

Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yücel Okutur da tercihlerini kolay kolay değiştirmeyen İngilizlerin bölgeyi sevdiğini, vazgeçmeyeceklerini söyledi.
Anadolu Ajansı
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