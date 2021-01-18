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Financial Times Türkiye'nin 'Afrika'ya dönüşü'nü yazdı

Gazete, Türkiye'nin Afrika'daki yumuşak gücünün Körfez ülkelerinin yanı sıra ABD, Fransa, Çin ve Rusya'nın etkisine karşı koymayı amaçladığını yazdı.
 18 Ocak 2021 20:14
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Financial Times Türkiye'nin 'Afrika'ya dönüşü'nü yazdı

Financial Times gazetesinde, Türk yetkililerin Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünün ardından Afrika'yı büyük ölçüde görmezden geldiği ancak bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la değiştiği ve Türkiye'nin Afrika'daki yumuşak gücünün Körfez ülkelerinin yanı sıra ABD, Fransa, Çin ve Rusya'nın etkisine karşı koymayı amaçladığı belirtildi.

Gazete, "Erdoğan'ın Büyük Oyunu" yazı dizisi kapsamında Türkiye'nin Afrika'daki faaliyetlerine odaklanan bir araştırma yayınladı.

Afrika kanallarında yayınlanan Türk dizilerinin, Ankara'nın kıtada artan etkisinin küçük ama çarpıcı bir işareti olduğuna dikkat çekilen yazıda, "Uzmanlar, (Türkiye'nin) yumuşak güç çabalarının Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi Körfez'deki rakiplerinin yanı sıra ABD, Fransa, Çin ve Rusya'nın etkisine karşı koymayı amaçladığını söylüyor." ifadesi kullanıldı.

Ticaret, yardım ve hatta dizilerin, kıta üzerindeki Türk etkisini pekiştirmede etkili olduğu vurgulanan yazı dizisinin "Afrika'ya dönüş" başlığı altındaki bölümünde şunlar kaydedildi:

"Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü sonrası yıllarda Türkiye, Afrika'yı büyük ölçüde görmezden geldi. Türk yöneticiler, Afrika yerine Avrupa'ya odaklanmayı tercih etti ancak son 15 yılda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kıta ile bağların canlanmasına öncülük etti. Türkiye, 2009 yılından bu yana Afrika'daki büyükelçilik sayısını 12'den 42'ye çıkardı. Erdoğan, 20'den fazla başkente seyahatler düzenleyerek (Afrika'yı) sık sık ziyaret ediyor."

"Fransa'yı kızdırdı"

Erdoğan'ın geçen ekimde Türklerin ve Afrikalıların "kader ortağı" olduğunu söylediği anımsatılan yazıda, Türkiye'nin Afrika ile ticaret hacmini ikiye katlayarak 50 milyar dolara çıkarma hedefini ortaya koyduğu, bunun da AB ile Türkiye arasındaki mevcut ticaretin üçte birine denk geldiği belirtildi.

Ankara'nın, Senegal'de olimpiyat havuzu, Somali'de en büyük askeri tesisi ve Cibuti'de büyük bir cami gibi Afrika'daki büyük altyapı anlaşmalarına ve sözleşmelerine odaklanmasının, kıtaya verdiği ekonomik ve jeopolitik önemi gösterdiği kaydedildi.

Türkiye'nin Kuzey Afrika'da Libya'daki Birleşmiş Milletler destekli yönetime askeri destek sağladığına dikkat çekilen yazıda, "Bir yıl önce etkili bir Senegal sivil toplum kuruluşu tarafından yılın kişisi seçilen Erdoğan, Senegal'i ziyaret etti ve bu eski sömürge gücü Fransa'yı kızdırdı." ifadesine yer verildi.

"Türkiye üçüncü bir seçenek sunuyor"

Yazıda, İspanya'daki Navarra Üniversitesinden Türk dış politikası uzmanı Michael Tanchum'un bu konuda, "Eski Fransız sömürgesi Afrika ülkeleri, Fransa'ya alternatifler arıyor. Yeni bir Fransız sömürgesi veya Çin sömürgesi olarak ticaret yapmak istemiyorlar. Türkiye üçüncü bir seçenek sunuyor." ifadeleri aktarıldı.

Türkiye'nin yollar inşa ettiği ve büyük bir askeri eğitim kampı kurduğu Somali'de de varlığını sürdürdüğü, ülkede hastaneler, okullar inşa ettiği ve öğrencilere burs verdiği belirtilen yazıda, "Öyle bir cömertlik gösterildi ki bazı aileler, erkek bebeklerine Erdoğan adını verdi." değerlendirmesi yer aldı.

Yazıda, Afrikalı uzman Rashid Abdi'nin "Türkiye Somali'de açıkça büyük bir oyuncu ancak esasen Etiyopya'da çok önemli bir ticari oyuncu." şeklindeki sözlerine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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