Bakan Selçuk'tan iç ısıtan paylaşım

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda çocukların kayması için yaptırılan ancak şartlar elvermeyince Sevgi Evleri'ne gönderilen kızaklarla kayan çocukların fotoğrafını paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda okullarda çocukların kayması için kızak yaptırdığını, ancak şartların elvermediğini belirterek, "Bu kızakları okul bahçelerimizde oynarız diye yaptırmıştım ama koşullar müsaade etmedi. Neyse ki, yerini buldu. Fotoğraflar, Sivas ve Kars'taki Sevgi Evleri'nden. Oynayın yavrum doya doya! Hepimiz için, ülkenin bütün çocukları için gönlünüzce, bütün çocuk neşenizle" ifadelerini kullandı.