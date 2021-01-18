1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yerli SAR 9X, ABD'de '2020 Yılının En İyi Tabancası' seçildi

Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) başlattığı "Özgün Yerli Tabanca Projesi" kapsamında Sarsılmaz tarafından tamamı yerli tasarım ve olanaklarla geliştirilen ve "Türkiye'nin özgün ve yerli tabancası" olma özelliği taşıyan SAR 9 serisinin versiyonu SAR 9X, ABD'de "2020 Yılının En İyi Tabancası" seçildi.
 18 Ocak 2021 20:41
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) başlattığı "Özgün Yerli Tabanca Projesi" kapsamında Sarsılmaz tarafından tamamı yerli tasarım ve olanaklarla geliştirilen ve "Türkiye'nin özgün ve yerli tabancası" olma özelliği taşıyan SAR 9 serisinin versiyonu SAR 9X, ABD'de "2020 Yılının En İyi Tabancası" seçildi.

Sarsılmaz açıklamasına göre, ABD'nin ateşli silahlar dergisi On Target tarafından düzenlenen 2020 Editors' Choice Award'da (Editörlerin Seçimi Ödülü) tabanca alanında uzman Amerikalı editörler, oyunu SAR 9X'den yana kullandı.

Editors' Choice Award'da, SAR 9X'in yanı sıra dünyanın önde gelen silah üreticilerinin en iyi tabancaları değerlendirmeye alındı. Değerlendirme, ABD silah dünyasının önde gelen isimlerince silahların uygulamaya dayalı teknik testlere tabi tutulması yöntemiyle yapıldı.

Oylama sonucu, Savunma Sanayii Başkanlığının başlattığı "Özgün Yerli Tabanca Projesi" kapsamında Sarsılmaz tarafından tamamı yerli ve milli olanaklarla üretilen SAR 9 serisinin versiyonu SAR 9X, birinciliği elde etti.

2020 Editors' Choice Award oylamasında SAR 9X için oy kullananlar arasında, dünyaca ünlü ateşli silahlar eğitmeni ve Guns dergisi editörü Massad Ayoob, Tactical Life'tan Dave Bahde, Guns & Ammo'dan Chris Mudgett ve Gun Digest'den Mike Dickerson gibi pek çok uzman yer aldı.

- SAR 9X, seri atışlarda daha iyi grupman sağlıyor

Ödülü kazanan ve Türkiye'nin en seçkin birlikleri tarafından tercih edilen SAR 9X ise düşük atış aksı sayesinde şahlanma kontrolü kolaylığı ile takip eden atışlarda daha iyi grupman sağlanmasına olanak veriyor.

Üç farklı ebatta değiştirilebilir arka sırtlık ve kabza yan kapakları sayesinde kullanıcıya ergonomik tutuş kolaylığı sağlayan SAR 9X, kapak üzerindeki soğutma kanalları sayesinde seri atışlarda namlunun hızlı soğumasına olanak sağlayarak daha iyi grupman imkanı da sunuyor.

Yine tetik emniyeti özelliği ile tetik çekilmedikçe iğneyi bloke ederek silahın ateş almasını engelleyen SAR 9X, kırmızı nokta tetik göstergesi ile mekanizmanın kurulu olduğunu da gösteriyor.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Dünyanın ilk sanal savunma fuarına yoğun ilgi
18 Ocak 2021 20:45		 Financial Times Türkiye'nin 'Afrika'ya dönüşü'nü yazdı
18 Ocak 2021 20:14
İngilizlerin tercihi 2020'de yine Muğla oldu
18 Ocak 2021 19:44		 Bakan Pekcan: Boykotun kaldırılmasını son derece olumlu görüyoruz
18 Ocak 2021 12:46
Bakan Elvan: Bütçe açığını yüzde 3,5 olarak hedefliyoruz
18 Ocak 2021 08:54		 BOTAŞ, 100 bin fidan dikecek
17 Ocak 2021 22:22
Elazığ'da üretiliyor, Avrupa ve ABD'li sağlıkçılara gönderiliyor
17 Ocak 2021 19:51		 'Koza Altın'ı Türkiye Varlık Fonu'na devredebiliriz'
17 Ocak 2021 17:33
Haliç Tersanesi'nde deniz taksi üretimine başlandı
17 Ocak 2021 17:25		 Pay piyasası yatırımcı sayısı 2 milyonu aştı
16 Ocak 2021 20:49
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:54 - DSÖ'den aşı istifleyen ülkelere tepki20:49 - Dr. Vatansev: Hastaların nefes alamaması bizi çok etkiliyor20:45 - Dünyanın ilk sanal savunma fuarına yoğun ilgi20:44 - Endonezya'da Türkiye'nin yerli uygulaması BİP'e büyük ilgi20:41 - Yerli SAR 9X, ABD'de '2020 Yılının En İyi Tabancası' seçildi20:22 - 18,5 milyon öğrencinin eğitiminde dijital dönüşüm yaşandı
20:21 - Suyu akmayan da hayvanı hastalanan da 112'yi arıyor20:19 - Uluabat Gölü'nün incisi 'Gölyazı' beyaz gelinliğini giydi20:16 - Bakan Selçuk'tan iç ısıtan paylaşım20:14 - Financial Times Türkiye'nin 'Afrika'ya dönüşü'nü yazdı20:10 - Devlet desteğiyle 'sürü' sahibi olacaklar19:48 - Vaka sayısı 6 binin altına düştü
19:46 - Türkiye-Fransa ilişkilerinde tarih tekerrür mü ediyor?19:44 - İngilizlerin tercihi 2020'de yine Muğla oldu19:34 - Düden Çayı'nı kirleten 10 işletmenin faaliyetleri durduruldu19:16 - Kaza yapanlar oto sanayi sitelerine akın etti19:13 - Fahrettin Altun'dan sosyal medya açıklaması
19:11 - Meteoroloji'den 4 ilimiz için 'zirai don' uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Aşılamada beşinci gün: Aşı olan sayısı 800 bini geçti
2021 yılı sınav takvimi netleşti... İşte KPSS, ÖABT, ALES'in yapılacağı tarihler
Valilikten açıklama: Doktor kaza yerinde hayatını kaybetmiş
Şehit Kaymakam Safitürk'ün ağabeyinden şok iddia
Marketler, ekonomik darbe mi yapıyor?
Nagehan Alçı günah çıkardı: Masaya yumruğunuzu vurun
Ertelenen ALES/2, YÖKDİL/2, MBSTS ve KPSS DHBT sınav tarihleri netleşti
2021 YKS tarihleri belli oldu
Yerli koronavirüs mRNA aşısında tarih belirlendi
Kamu görevlisi, makam, hediye, imtihan ve ortaya çıkan üzücü sonuç
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tekrar izlenmek istenen filmler 1
gerdek partisi 3
peruk 3
sebepsiz zenginleşme 1
sitedeki kadın tacizcisi sapıklar 5
sözlükte aktif yazar sayısının azlığı 1
tavuk tenekede 1
yalan 1
pepee 3
zeka seviyesi dalgalanması 1
SON İLANLAR
Toronto Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Uludağ Tekstil İhracatçılar Birliği Uzman ve Uzman Yardımcısı Alacak
İstanbul Kartal SYDV personel alacak
Tarım Kredi Kooperatifleri proje kapsamında saha sorumlusu alacak
Hacettepe Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
İskenderun Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Harran Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli 30 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam