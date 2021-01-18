1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dünyanın ilk sanal savunma fuarına yoğun ilgi

SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA EXPO'ya katılan firma sayısı 304'e yükseldi, fuarın ziyaretçi sayısı 65 bin 757'ye ulaştı.
 18 Ocak 2021 20:45
+Aa- Yazdır
Dünyanın ilk sanal savunma fuarına yoğun ilgi

SAHA İstanbul tarafından düzenlenen dünyanın ilk sanal savunma fuarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri sürerken önemli bir buluşma noktası oldu.

Salgın nedeniyle katılımcıların sağlığını tehlikeye atmamak için fiziksel olarak gerçekleştirilmeyen SAHA EXPO, kasım ayında sanal ortamda kapılarını açtı. SAHA İstanbul üyesi ve ASELSAN şirketi BİTES, etkinlik için sanal fuar uygulaması XperExpo'yu geliştirdi.

Dünyanın ilk sanal savunma sanayi fuarı SAHA EXPO'da katılımcılar her türlü ürünlerini 3D olarak sergileyebiliyor.

Fuar 9 Nisan 2021'e kadar 24 saat hizmet verecek. Katılımcı firmalar ve yerli-yabancı delegasyonlar 744 sanal toplantı odasında görüşme gerçekleştirebiliyor.

SAHA EXPO katılımcıları, dünyanın her yerindeki potansiyel müşterilerine, ücretsiz ve sınırsız davetiye gönderebiliyor. Davet ettikleri kişilerin, stantlarındaki üç boyutlu ürünlerini görmelerini, kataloglarını incelemelerini, ürün tanıtım videolarını izlemelerini sağlayabiliyor ve onlarla çevrim içi toplantılar yapabiliyor.

Fuar uygulaması giderek gelişti

Sanal fuar uygulaması, katılımcılardan gelen talepler ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar doğrultusunda daha da geliştirildi.

Uygulamanın son versiyonunda yazılıma mesaj sistemi eklendi. Ziyaretçiler sadece çevrim içi toplantı ile değil, mesajla da katılımcılarla iletişime geçebiliyor. Ziyaretçilerin stantları gezerken "kartvizitini bırak" tuşuna basarak ilettikleri bilgiler dosyaya aktarılarak kolayca takip edilebiliyor.

İstatistik bölümünde fuar katılımcıları stantlarını hangi ülkelerden kaç kişinin ziyaret ettiği, ziyaret edenlerin ülkeleri görülebiliyor.

Uygulamada ayrıca B2B iş görüşmesi sistemi güncellendi. Görüşülecek yerli ve yabancı firmaların detaylı bilgilerine sistemde yer verildi.

Yeni firmalar fuarda yerini aldı

Son güncellemeyle BMC ve ASELSAN Hassas Optik'in (ASELSAN Sivas) aralarında bulunduğu bir dizi firma daha fuardaki yerini aldı. Böylece katılımcı firma sayısı 304'e yükseldi.

SAHA EXPO'yu bugüne kadar 57 bin 643'ü yerli, 8 bin 114'ü yabancı, toplam 65 bin 757 kişi ziyaret etti.

Fuar en fazla yurt dışı ziyaretçiyi Bangladeş, Pakistan, Malezya, Ukrayna, Hindistan, Birleşik Krallık, Nijerya, Fransa ve İtalya gibi ülkelerden aldı.

Sanal fuar kapsamında 22 bin 649 B2B iş görüşmesi yapıldı ya da planlandı.

Fuara gösterilen ilgili firmaları da harekete geçirdi. Açılışta 60 firma fuar kapsamında üç boyutlu ürün sergilerken geçen sürede bu sayı 102'ye ulaştı. Başlangıçta sergilenen 3D ürün sayısı 355 iken eklenen yeni ürünlerle bu sayı 536'ya çıktı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yerli SAR 9X, ABD'de '2020 Yılının En İyi Tabancası' seçildi
18 Ocak 2021 20:41		 Financial Times Türkiye'nin 'Afrika'ya dönüşü'nü yazdı
18 Ocak 2021 20:14
İngilizlerin tercihi 2020'de yine Muğla oldu
18 Ocak 2021 19:44		 Bakan Pekcan: Boykotun kaldırılmasını son derece olumlu görüyoruz
18 Ocak 2021 12:46
Bakan Elvan: Bütçe açığını yüzde 3,5 olarak hedefliyoruz
18 Ocak 2021 08:54		 BOTAŞ, 100 bin fidan dikecek
17 Ocak 2021 22:22
Elazığ'da üretiliyor, Avrupa ve ABD'li sağlıkçılara gönderiliyor
17 Ocak 2021 19:51		 'Koza Altın'ı Türkiye Varlık Fonu'na devredebiliriz'
17 Ocak 2021 17:33
Haliç Tersanesi'nde deniz taksi üretimine başlandı
17 Ocak 2021 17:25		 Pay piyasası yatırımcı sayısı 2 milyonu aştı
16 Ocak 2021 20:49
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:54 - DSÖ'den aşı istifleyen ülkelere tepki20:49 - Dr. Vatansev: Hastaların nefes alamaması bizi çok etkiliyor20:45 - Dünyanın ilk sanal savunma fuarına yoğun ilgi20:44 - Endonezya'da Türkiye'nin yerli uygulaması BİP'e büyük ilgi20:41 - Yerli SAR 9X, ABD'de '2020 Yılının En İyi Tabancası' seçildi20:22 - 18,5 milyon öğrencinin eğitiminde dijital dönüşüm yaşandı
20:21 - Suyu akmayan da hayvanı hastalanan da 112'yi arıyor20:19 - Uluabat Gölü'nün incisi 'Gölyazı' beyaz gelinliğini giydi20:16 - Bakan Selçuk'tan iç ısıtan paylaşım20:14 - Financial Times Türkiye'nin 'Afrika'ya dönüşü'nü yazdı20:10 - Devlet desteğiyle 'sürü' sahibi olacaklar19:48 - Vaka sayısı 6 binin altına düştü
19:46 - Türkiye-Fransa ilişkilerinde tarih tekerrür mü ediyor?19:44 - İngilizlerin tercihi 2020'de yine Muğla oldu19:34 - Düden Çayı'nı kirleten 10 işletmenin faaliyetleri durduruldu19:16 - Kaza yapanlar oto sanayi sitelerine akın etti19:13 - Fahrettin Altun'dan sosyal medya açıklaması
19:11 - Meteoroloji'den 4 ilimiz için 'zirai don' uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Aşılamada beşinci gün: Aşı olan sayısı 800 bini geçti
2021 yılı sınav takvimi netleşti... İşte KPSS, ÖABT, ALES'in yapılacağı tarihler
Valilikten açıklama: Doktor kaza yerinde hayatını kaybetmiş
Şehit Kaymakam Safitürk'ün ağabeyinden şok iddia
Marketler, ekonomik darbe mi yapıyor?
Nagehan Alçı günah çıkardı: Masaya yumruğunuzu vurun
Ertelenen ALES/2, YÖKDİL/2, MBSTS ve KPSS DHBT sınav tarihleri netleşti
2021 YKS tarihleri belli oldu
Yerli koronavirüs mRNA aşısında tarih belirlendi
Kamu görevlisi, makam, hediye, imtihan ve ortaya çıkan üzücü sonuç
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
uğur böceğim 1
akrep 2
kaldırım taşının altına biriken su 1
sözlükte aktif yazar sayısının azlığı 1
Ray malifalitiko 1
tog 4
mercimek çorbası 2
538 liradan altın alan insan 2
tanrının çekici mjolnirr 3
re'sen zam talebinden ne çıkar? 4
SON İLANLAR
Toronto Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Uludağ Tekstil İhracatçılar Birliği Uzman ve Uzman Yardımcısı Alacak
İstanbul Kartal SYDV personel alacak
Tarım Kredi Kooperatifleri proje kapsamında saha sorumlusu alacak
Hacettepe Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
İskenderun Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Harran Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli 30 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam