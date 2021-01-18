1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Fenerbahçe, galibiyet serisini sürdürdü

Sarı-lacivertliler, sahasında MKE Ankaragücü'nü 3-1 yenerek ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkardı
 18 Ocak 2021 20:59
+Aa- Yazdır
Fenerbahçe, galibiyet serisini sürdürdü

Süper Lig'in 19. haftasında ağırladığı MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, ligdeki galibiyet serisini sürdürdü.

Karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, 28. dakikada Thiam ve 34. dakikada Samatta'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda sarı-lacivertliler, 67. dakikada Valencia'nın golüyle farkı 3'e çıkardı. MKE Ankaragücü'nün 90+4. dakikada Emre Güral ile attığı gole engel olmayan Fenerbahçe, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, ligde Medipol Başakşehir, Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ardından MKE Ankaragücü'nü de yenerek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

- 2017-2018'den sonra ilk kez 5'te 5

Fenerbahçe, 2017-2018 sezonundan sonra ilk kez sezon içinde 5'te 5 yaptı.

Son olarak 2017-2018 sezonunun 12 ile 16. haftalar arasında üst üste 5 maç kazanan Fenerbahçe, uzun süre sonra bu seriyi tekrarladı.

- Valencia uzun süre sonra gol attı

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, uzun süre sonra gol atmayı başardı.

Sarı-lacivertli formayla ligde ilk golünü 6. haftada 25 Ekim'de 3-1 kazanılan Trabzonspor maçında atan Valencia, yaklaşık 3 ay sonra golle buluştu.

Valencia, MKE Ankaragücü'ne attığı golle ligdeki sayısını da 2'ye çıkardı.

- Thiam ligde üçledi

Fenerbahçe'nin sezon başında Kasımpaşa'dan renklerine bağladığı Mame Thiam, ligdeki üçüncü golüne imza attı.

Geçen sezonun aksine Fenerbahçe'de daha çok hücumun solunda görevlendirilen Senegalli oyuncu, ligde sarı-lacivertli formayla ilk gollerini 16. haftada eski takımı Kasımpaşa ile yapılan maçta kaydetmişti.

Ligdeki üçüncü golünü MKE Ankaragücü karşısında bulan Thiam, kupada da takımı adına 2 gole imza atmıştı.

- Samatta üst üste 2 resmi maçta gol attı

Fenerbahçe'nin bu sezon transfer ettiği Mbwana Samatta, performans artırdı.

Sarı-lacivertli takıma katıldıktan sonra ilk kez ilk 11'de çıktığı Fatih Karagümrük maçında 2 gole imza atan Samatta, daha sonra gol bulamamıştı.

Uzun süreli sakatlığının ardından kupada Kasımpaşa ağlarını sarsan Samatta, MKE Ankaragücü'ne de gol atarak üst üste 2 resmi maçta gol buldu.

- İsmail Yüksek ilk kez

Fenerbahçe'nin sezon başında Gölcükspor'dan renklerine bağladığı genç oyuncu İsmail Yüksek, ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

Sezon başında Balıkesirspor'a kiralanan İsmail, ara transferde geri çağrılmıştı.

Mücadelenin 78. dakikasında Ozan Tufan'ın yerine oyuna giren 21 yaşındaki oyuncu, ilk kez sarı-lacivertli formayı terletti.

- Ozan cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Ozan Tufan, cezalı duruma düştü.

Karşılaşma öncesinde 3 sarı kartı bulunan Ozan, mücadelenin 41. dakikasında sarı kart gördü.

Ligdeki sarı kart sayısı 4 olan milli futbolcu, Demir Grup Sivasspor deplasmanında forma giyemeyecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Alex' imzalı Fenerbahçe forması, 3 milyon liraya satışta
18 Ocak 2021 13:43		 Mesut Özil İstanbul'da. İşte ilk açıklama
18 Ocak 2021 00:52
Beşiktaş derbi galibiyetiyle liderliğini sürdürdü
17 Ocak 2021 20:58		 Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu!
17 Ocak 2021 16:32
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu koronavirüse yakalandı
17 Ocak 2021 12:31		 Fenerbahçe'den heyecanlandıran Mesut Özil paylaşımı
16 Ocak 2021 19:45
Ordu yeni stadına kavuşuyor
16 Ocak 2021 15:59		 Kupada çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
15 Ocak 2021 15:10
Fenerbahçe, çeyrek finale yükseldi
14 Ocak 2021 22:44		 Galatasaray Başkanı Cengiz: Korkmayın aday değilim!
14 Ocak 2021 16:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:37 - Yozgat Şehir Hastanesi 3 milyonu aşkın hastaya hizmet verdi22:22 - Romanya, Türkiye'yi 'riskli ülkeler' listesinden çıkardı22:18 - Bakan Koca: 830 bin Sağlık personeli aşının ilk dozunu oldu22:08 - Bakan Karaismailoğlu: Yollarımız anlık olarak izleniyor22:07 - İzmir gevreğine zam geldi22:07 - Google'ın rakibi DuckDuckGo, günlük 100 milyon aramaya ulaştı
22:04 - Hesabına gelen para genç yazılımcının kabusu oldu22:03 - Hollanda 11 günde sadece 55 bin kişiyi aşılayabildi21:58 - 18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi21:52 - Prof. Dr. Nur Vergin evinde ölü bulundu21:50 - Tamircinin onarmaya çalıştığı tablet böyle patladı21:46 - Bingöl-Elazığ kara yolu büyük araç trafiğine kapatıldı
21:40 - Soylu: Polis Arama Kurtarma Birimi'ni cuma günü başlatıyoruz21:37 - 'İletişim azaldıkça, Alzheimer süreci hızlanıyor'21:36 - Belgin hemşire: Aşı sonrası herhangi bir sıkıntı yaşamadım21:32 - Kartepe'de kaybolan doktorun nasıl vefat ettiği ortaya çıktı21:07 - Bir sivilce hayatını kararttı! Operasyonla ölümden döndü
21:05 - Türklerin yüzde 50'si yan yatıp, 7,5 saat uyuyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Aşılamada beşinci gün: Aşı olan sayısı 800 bini geçti
Kartepe'de kaybolan doktorun nasıl vefat ettiği ortaya çıktı
2021 yılı sınav takvimi netleşti... İşte KPSS, ÖABT, ALES'in yapılacağı tarihler
Şehit Kaymakam Safitürk'ün ağabeyinden şok iddia
Marketler, ekonomik darbe mi yapıyor?
Nagehan Alçı günah çıkardı: Masaya yumruğunuzu vurun
Ertelenen ALES/2, YÖKDİL/2, MBSTS ve KPSS DHBT sınav tarihleri netleşti
Yerli koronavirüs mRNA aşısında tarih belirlendi
2021 YKS tarihleri belli oldu
Vaka sayısı 6 binin altına düştü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nefes alamamak 1
re'sen zam talebinden ne çıkar? 4
pahalılığa karşı alınabilecek önlemler 8
şikayetetbutonu'na sormak istedikleriniz 1
kendi kendine söylenmek 1
marketler,ekonomik darbe mi yapıyor sorusu 5
tayvanlı deprem kahini 1
sebepsiz zenginleşme 1
numaralı gözlük kullanmak 1
538 liradan altın alan insan 2
SON İLANLAR
Toronto Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Uludağ Tekstil İhracatçılar Birliği Uzman ve Uzman Yardımcısı Alacak
İstanbul Kartal SYDV personel alacak
Tarım Kredi Kooperatifleri proje kapsamında saha sorumlusu alacak
Hacettepe Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
İskenderun Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Harran Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli 30 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam