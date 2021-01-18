Fenerbahçe, galibiyet serisini sürdürdü
|18 Ocak 2021 20:59
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Süper Lig'in 19. haftasında ağırladığı MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, ligdeki galibiyet serisini sürdürdü.
Karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, 28. dakikada Thiam ve 34. dakikada Samatta'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda sarı-lacivertliler, 67. dakikada Valencia'nın golüyle farkı 3'e çıkardı. MKE Ankaragücü'nün 90+4. dakikada Emre Güral ile attığı gole engel olmayan Fenerbahçe, sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Sarı-lacivertliler, ligde Medipol Başakşehir, Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ardından MKE Ankaragücü'nü de yenerek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.
- 2017-2018'den sonra ilk kez 5'te 5
Fenerbahçe, 2017-2018 sezonundan sonra ilk kez sezon içinde 5'te 5 yaptı.
Son olarak 2017-2018 sezonunun 12 ile 16. haftalar arasında üst üste 5 maç kazanan Fenerbahçe, uzun süre sonra bu seriyi tekrarladı.
- Valencia uzun süre sonra gol attı
Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, uzun süre sonra gol atmayı başardı.
Sarı-lacivertli formayla ligde ilk golünü 6. haftada 25 Ekim'de 3-1 kazanılan Trabzonspor maçında atan Valencia, yaklaşık 3 ay sonra golle buluştu.
Valencia, MKE Ankaragücü'ne attığı golle ligdeki sayısını da 2'ye çıkardı.
- Thiam ligde üçledi
Fenerbahçe'nin sezon başında Kasımpaşa'dan renklerine bağladığı Mame Thiam, ligdeki üçüncü golüne imza attı.
Geçen sezonun aksine Fenerbahçe'de daha çok hücumun solunda görevlendirilen Senegalli oyuncu, ligde sarı-lacivertli formayla ilk gollerini 16. haftada eski takımı Kasımpaşa ile yapılan maçta kaydetmişti.
Ligdeki üçüncü golünü MKE Ankaragücü karşısında bulan Thiam, kupada da takımı adına 2 gole imza atmıştı.
- Samatta üst üste 2 resmi maçta gol attı
Fenerbahçe'nin bu sezon transfer ettiği Mbwana Samatta, performans artırdı.
Sarı-lacivertli takıma katıldıktan sonra ilk kez ilk 11'de çıktığı Fatih Karagümrük maçında 2 gole imza atan Samatta, daha sonra gol bulamamıştı.
Uzun süreli sakatlığının ardından kupada Kasımpaşa ağlarını sarsan Samatta, MKE Ankaragücü'ne de gol atarak üst üste 2 resmi maçta gol buldu.
- İsmail Yüksek ilk kez
Fenerbahçe'nin sezon başında Gölcükspor'dan renklerine bağladığı genç oyuncu İsmail Yüksek, ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.
Sezon başında Balıkesirspor'a kiralanan İsmail, ara transferde geri çağrılmıştı.
Mücadelenin 78. dakikasında Ozan Tufan'ın yerine oyuna giren 21 yaşındaki oyuncu, ilk kez sarı-lacivertli formayı terletti.
- Ozan cezalı duruma düştü
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Ozan Tufan, cezalı duruma düştü.
Karşılaşma öncesinde 3 sarı kartı bulunan Ozan, mücadelenin 41. dakikasında sarı kart gördü.
Ligdeki sarı kart sayısı 4 olan milli futbolcu, Demir Grup Sivasspor deplasmanında forma giyemeyecek.
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