Belgin hemşire: Aşı sonrası herhangi bir sıkıntı yaşamadım
|18 Ocak 2021 21:36
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Sağlık Bakanlığı'nca Çin'den getirilen 'CoroVac' aşısı, tüm yurtta olduğu gibi Aksaray'da da geçen perşembe günü ilk etapta sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı. Kentte 200 aşı uygulama odasında şu ana kadar 3 bin sağlık çalışanına aşı yapılırken, diğer sağlık çalışanlarına da yapılmaya devam ediyor.
Geçen perşembe günü aşı olan Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi aşı odasında enfeksiyon kontrol görevlisi hemşire Belgin Kılıç, şu ana kadar herhangi bir semptom yaşamadığını belirtti. Kılıç, "Aşı sonrası herhangi bir semptom olmadı. Kendimi gayet iyi hissediyorum. Bu süreçte herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Aşılama çalışmalarının başladığı gün tüm hastanemiz personelleri aşı oldu. Şehrimizde ilgi çok fazla. Aşılama güzel gidiyor" diye konuştu.
Ameliyathane görevlisi anestezi teknisyeni Muarrem Uz ise, "Aşıda öncelik sağlıkçıların olduğu için biz de bugün aşımızı olduk. Bizden sonrada 65 yaş üstü vatandaşlarımız aşılanacak. Şu ana kadar herhangi bir semptomla karşılaşmadım. İnşallah hem ülkemize ve bize faydalı olur" dedi.
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