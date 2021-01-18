1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tamircinin onarmaya çalıştığı tablet böyle patladı

İznik ilçesinde bir kişinin onarmaya çalıştığı tabletin patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.
 18 Ocak 2021 21:50
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İznik ilçesinde bir kişinin onarmaya çalıştığı tabletin patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Beyler Mahallesi Mustafa Doğan Sokak'taki bir iş yerinde çalışan Enes Şahin, müşterisine ait tableti tamir ederken bir anda küçük çaplı patlama meydana geldi.

Alev alan tablet, iş yerindekiler tarafından söndürüldü.

Yaşananlar iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde tableti tamir eden Şahin'in bataryayı çıkarmak için saç kurutma makinesiyle ısıttığı ve tabletin bir anda patladığı görülüyor.

Şahin, gazetecilere, "Tableti bataryadan ayırmaya çalışırken birden patlama meydana geldi. Bana bir şey olmadı. Ben iyiyim sadece biraz üzerim yandı." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Hapşırma nöbeti geçiren çocuk tedavi altına alındı
18 Ocak 2021 22:38		 Hesabına gelen para genç yazılımcının kabusu oldu
18 Ocak 2021 22:04
18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi
18 Ocak 2021 21:58		 Belgin hemşire: Aşı sonrası herhangi bir sıkıntı yaşamadım
18 Ocak 2021 21:36
Bir sivilce hayatını kararttı! Operasyonla ölümden döndü
18 Ocak 2021 21:07		 Türklerin yüzde 50'si yan yatıp, 7,5 saat uyuyor
18 Ocak 2021 21:05
Dr. Vatansev: Hastaların nefes alamaması bizi çok etkiliyor
18 Ocak 2021 20:49		 Suyu akmayan da hayvanı hastalanan da 112'yi arıyor
18 Ocak 2021 20:21
Devlet desteğiyle 'sürü' sahibi olacaklar
18 Ocak 2021 20:10		 Kaza yapanlar oto sanayi sitelerine akın etti
18 Ocak 2021 19:16
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:38 - Hapşırma nöbeti geçiren çocuk tedavi altına alındı22:37 - Yozgat Şehir Hastanesi 3 milyonu aşkın hastaya hizmet verdi22:22 - Romanya, Türkiye'yi 'riskli ülkeler' listesinden çıkardı22:18 - Bakan Koca: 830 bin Sağlık personeli aşının ilk dozunu oldu22:08 - Bakan Karaismailoğlu: Yollarımız anlık olarak izleniyor22:07 - İzmir gevreğine zam geldi
22:07 - Google'ın rakibi DuckDuckGo, günlük 100 milyon aramaya ulaştı22:04 - Hesabına gelen para genç yazılımcının kabusu oldu22:03 - Hollanda 11 günde sadece 55 bin kişiyi aşılayabildi21:58 - 18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi21:52 - Prof. Dr. Nur Vergin evinde ölü bulundu21:50 - Tamircinin onarmaya çalıştığı tablet böyle patladı
21:46 - Bingöl-Elazığ kara yolu büyük araç trafiğine kapatıldı21:40 - Soylu: Polis Arama Kurtarma Birimi'ni cuma günü başlatıyoruz21:37 - 'İletişim azaldıkça, Alzheimer süreci hızlanıyor'21:36 - Belgin hemşire: Aşı sonrası herhangi bir sıkıntı yaşamadım21:32 - Kartepe'de kaybolan doktorun nasıl vefat ettiği ortaya çıktı
21:07 - Bir sivilce hayatını kararttı! Operasyonla ölümden döndü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Aşılamada beşinci gün: Aşı olan sayısı 800 bini geçti
Kartepe'de kaybolan doktorun nasıl vefat ettiği ortaya çıktı
2021 yılı sınav takvimi netleşti... İşte KPSS, ÖABT, ALES'in yapılacağı tarihler
Şehit Kaymakam Safitürk'ün ağabeyinden şok iddia
Marketler, ekonomik darbe mi yapıyor?
Nagehan Alçı günah çıkardı: Masaya yumruğunuzu vurun
Ertelenen ALES/2, YÖKDİL/2, MBSTS ve KPSS DHBT sınav tarihleri netleşti
Yerli koronavirüs mRNA aşısında tarih belirlendi
2021 YKS tarihleri belli oldu
Vaka sayısı 6 binin altına düştü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
17.01.2021 beşiktaş vs galatasaray maçı 2
yalan 1
peruk 3
interaktif sözlük sıralaması 1
medeniyet 1
kılçık 3
tuhafiye 1
gül yağı 2
haklamak 2
türkiyenin en yaşanılası ili 12
SON İLANLAR
Toronto Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Uludağ Tekstil İhracatçılar Birliği Uzman ve Uzman Yardımcısı Alacak
İstanbul Kartal SYDV personel alacak
Tarım Kredi Kooperatifleri proje kapsamında saha sorumlusu alacak
Hacettepe Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
İskenderun Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Harran Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli 30 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam