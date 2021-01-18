Bingöl-Elazığ kara yolu büyük araç trafiğine kapatıldı
Bingöl-Elazığ karayolunun tipi nedeniyle kamyon ve tır gibi büyük araç trafiğine kapatıldığı bildirildi.
|18 Ocak 2021 21:46
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Bingöl-Elazığ karayolunun tipi nedeniyle kamyon ve tır gibi büyük araç trafiğine kapatıldığı bildirildi.
Bir çok ilde olduğu gibi Bingöl'de de kar yağışı etkili oluyor.Kar yağışının etkili olduğu kentte özellikle Kuruca mevkiinde akşam saatlerinde tipi de başladı.Bunun üzerine valilik kararıyla yol kamyon ve tır gibi büyük araç trafiğine kapatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada:"Bingöl-Elazığ Devlet yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 21:00 itibariyle büyük araç (Kamyon ve Tır) trafiğine kapatılmıştır" denildi.
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