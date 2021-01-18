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Prof. Dr. Nur Vergin evinde ölü bulundu

Sosyolog Profesör Nur Vergin (80) İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki evinde ölü bulundu. Polis ekiplerince yapılan ön incelemede Vergin'in ölümünde şüpheli bir durum olmadığı belirtildi.
 18 Ocak 2021 21:52
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Prof. Dr. Nur Vergin evinde ölü bulundu

Siyaset sosyoloğu olan Prof. Nur Vergin'in komşuları 80 yaşındaki Vergin'den 2 gündür bilgi alamayınca polise bilgi verdi.

Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre; Alzheimer hastası olduğu belirtilen Vergin'in adresine saat 17.00 sıralarında giden ekipler, kapıyı çaldı. Açan kimse olmayınca çilingir çağrıldı.

İçeriye giren ekipler, Prof. Nur Vergin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerince yapılan ön incelemede sosyolog Vergin'in ölümünde şüpheli bir durum olmadığı belirtildi.

NUR VERGİN KİMDİR?

Sosyolog Nur Vergin, 21 Eylül 1941, İstanbul doğumdu. Çocukluğu ve gençlik dönemi yurt dışında geçen Vergin Paris Sorbonne Üniversitesinde sosyoloji eğitimi aldı.

Türkiye'ye 1973 yılında dönen Vergin 1 yıl sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine çalışmaya başladı.

Sosyoloji doçentliğini 1980'de tamamlayan Vergin, bir dönem İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinde çalıştı.

Buradaki çalışmalarıyla profesör olan Nur Vergin, Marmara ve Bilkent üniversitelerinde öğretim üyeliği yaptı.
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