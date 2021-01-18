Google'ın rakibi DuckDuckGo, günlük 100 milyon aramaya ulaştı

Son günlerde milyonlarca kullanıcı, WhatsApp'ın yeni gizlilik ilkesi nedeniyle oldukça tepkili. Verileri Facebook ile paylaşacağı için, artık WhatsApp yerine Signal ve Telegram gibi uygulamalar daha fazla tercih ediliyor.

Veri gizliliğinin gündeme oturduğu şu günlerde, Google'ın rakibi DuckDuckGo arama motorunda da rekor trafik artışları yaşanıyor.

GÜNLÜK 100 MİLYON ARAMAYI GEÇTİ

Kuruluşundan bu yana gizliliğe odaklanan ve hiçbir veriyi depolamadığını her defasında belirten ABD merkezli DuckDuckGo, WhatsApp tepkilerinden sonra ilk defa günlük 100 milyon arama sayısını geçerek rekor kırdı.

Kullanıcıları "İnternette izlenmekten bıktınız mı?" sloganıyla karşılayan arama motoru, Google'ın kullanıcı verilerinden oluşturduğu kişisel sonuçlar yerine, hiçbir veri toplamadığı için herkese aynı arama sonuçlarını gösteriyor.