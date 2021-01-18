1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yozgat Şehir Hastanesi 3 milyonu aşkın hastaya hizmet verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük önem verdiği ve sağlıkta dönüşüm projesiyle hayata geçirilen şehir hastaneleri arasında, hasta kabulüne ilk başlayan Yozgat Şehir Hastanesi, 3 milyonu aşkın vatandaşa sağlık hizmeti sundu.
 18 Ocak 2021 22:37
+Aa- Yazdır
Yozgat Şehir Hastanesi 3 milyonu aşkın hastaya hizmet verdi

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Mustafa Kozan, AA muhabirine, 16 Ocak 2017'de hasta kabulüne başlayan hastanenin, 4 yılda, 2 milyon 556 bin 616'sı poliklinik, 715 bin 941'i acil serviste olmak üzere 3 milyon 272 bin 557 hastaya hizmet verdiğini söyledi.

Bu hastalardan 138 bin 149'unun yatarak, 17 bin 594 hastanın ise yoğun bakımda tedavi edildiğini kaydeden Kozan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında da büyük hizmetler sunduklarını ve sunmaya devam ettiklerini aktardı.

Fiziki yapısı, modern dijital hizmetleri ve 475 yatak kapasitesi ile 141 bin 120 metrekarelik kapalı alanda, 5 yıldızlı otel konforunda hizmete sunulan Yozgat Şehir Hastanesinde, sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdüğünü vurgulayan Kozan, "Hastanemizde 147 hekim ve 758 yardımcı sağlık personelinin yanı sıra yaklaşık bin özel sektör çalışanıyla halkımıza en iyi sağlık hizmeti sunmak için gayret gösteriyoruz, bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz." dedi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
HSK, müstemir yetki çalışmasını tamamladı
18 Ocak 2021 22:42		 Düden Çayı'nı kirleten 10 işletmenin faaliyetleri durduruldu
18 Ocak 2021 19:34
Düden Çayı'nı kirleten işletmelere ceza
18 Ocak 2021 17:54		 Üç ilden yeni karantina haberleri geldi
18 Ocak 2021 17:47
Bartın'da anaokullarında yüz yüze eğitime verilen ara uzatıldı
18 Ocak 2021 17:00		 DGS Temmuz'da yapılacak
18 Ocak 2021 16:58
Bankacılık ürün ve hizmet ücretleri internet sitesi güncellendi
18 Ocak 2021 16:44		 2021 yılı sınav takvimi netleşti... İşte KPSS, ÖABT, ALES'in yapılacağı tarihler
18 Ocak 2021 16:36
Ertelenen ALES/2, YÖKDİL/2, MBSTS ve KPSS DHBT sınav tarihleri netleşti
18 Ocak 2021 16:35		 2021 YKS tarihleri belli oldu
18 Ocak 2021 16:32
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:08 - Devlet memuru İOS-Android uygulaması geliştirip gelir elde edebilir mi?00:02 - Kamu görevlisi veya siyasileri eleştirilere katlanmak zorundadır ama hakarete değil00:00 - 19 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları23:54 - Okullar açılmayınca çantalar elde kaldı23:32 - Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na geçmiş olsun ziyareti23:24 - Ermenistan, Bayraktar TB2'ye karşı ambargo harekatı başlattı
23:21 - AK Partili Canikli: 8.5 milyar dolar yardım yaptık23:18 - Altınları yanlışlıkla çöpe attı23:16 - Bakan Fahrettin Koca'dan aşı takvimi açıklaması23:07 - JPMorgan: TCMB ikinci çeyrekte faiz indirimine gidecek23:00 - Prof. Dr. Durmuş Kaya koronavirüse yenildi22:57 - Doğu Anadolu'da kar ve tipi etkisini sürdürüyor
22:42 - HSK, müstemir yetki çalışmasını tamamladı22:38 - Hapşırma nöbeti geçiren çocuk tedavi altına alındı22:37 - Yozgat Şehir Hastanesi 3 milyonu aşkın hastaya hizmet verdi22:22 - Romanya, Türkiye'yi 'riskli ülkeler' listesinden çıkardı22:18 - Bakan Koca: 830 bin Sağlık personeli aşının ilk dozunu oldu
22:08 - Bakan Karaismailoğlu: Yollarımız anlık olarak izleniyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamu görevlisi veya siyasileri eleştirilere katlanmak zorundadır ama hakarete değil
19 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
Devlet memuru İOS-Android uygulaması geliştirip gelir elde edebilir mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mesut özil'in fenerbahçe'ye transferi 4
şikayetetbutonu'na sormak istedikleriniz 1
çayın dişleri sarartması 3
kaydırmalı puzzle 1
Ray malifalitiko 1
suçu üzerine almak 3
çiğ süt satışı 6
sitedeki kadın tacizcisi sapıklar 5
tanrının çekici mjolnirr 3
balonlu naylon 2
SON İLANLAR
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam