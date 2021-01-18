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HSK, müstemir yetki çalışmasını tamamladı

Hakimler Savcılar Kurulu Birinci Daire Başkanı Halil Koç: HSK Birinci Dairesi'nce; Bölge İdare Mahkemeleri ve İlk Derece İdari Yargı Mahkemeleri hakimlerine ilişkin müstemir yetki çalışması tamamlanmış olup birazdan HSK internet sitemizde ilan edilecektir.
 18 Ocak 2021 22:42
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HSK, müstemir yetki çalışmasını tamamladı

Hakimler Savcılar Kurulu Birinci Daire Başkanı Halil Koç, 'HSK Birinci Dairesi'nce; Bölge İdare Mahkemeleri ve İlk Derece İdari Yargı Mahkemeleri hakimlerine ilişkin müstemir yetki çalışması tamamlanmış olup birazdan HSK internet sitemizde ilan edilecektir.' dedi.

HSK Birinci Daire Başkanı Koç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, HSK Birinci Dairesi'nce; Bölge İdare Mahkemeleri ve İlk Derece İdari Yargı Mahkemeleri hakimlerine ilişkin müstemir yetki çalışması tamamlanmış olup birazdan HSK internet sitemizde ilan edilecektir.

HSK Birinci Dairesince, Bölge Adliye Mahkemeleri ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri Hakimlerinin müstemir yetkilerine ilişkin çalışmalar tamamlanmış olup, birazdan HSK internet sitemizde ilan edilecektir. Meslektaşlarımıza Hayırlı olsun.

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Memurlar.Net
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