1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Prof. Dr. Durmuş Kaya koronavirüse yenildi

Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Durmuş Kaya (51), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
 18 Ocak 2021 23:00
+Aa- Yazdır
Prof. Dr. Durmuş Kaya koronavirüse yenildi

Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Durmuş Kaya (51), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Durmuş Kaya, koronavirüs nedeniyle Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Durmuş Kaya sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alınırken, bugün hayatını kaybetti. Durmuş Kaya'nın ölümü üzüntü yarattı. Durmuş Kaya'nın vefatını Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü duyurdu. Hülagü sosyal medya hesabından, "Teknoloji Fakültemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Durmuş Kaya hocamız, Covid 19 enfeksiyonu nedeniyle vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı dilerim. Üniversitemizin başı sağ olsun." dedi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Altınları yanlışlıkla çöpe attı
18 Ocak 2021 23:18		 Hapşırma nöbeti geçiren çocuk tedavi altına alındı
18 Ocak 2021 22:38
Hesabına gelen para genç yazılımcının kabusu oldu
18 Ocak 2021 22:04		 18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi
18 Ocak 2021 21:58
Tamircinin onarmaya çalıştığı tablet böyle patladı
18 Ocak 2021 21:50		 Belgin hemşire: Aşı sonrası herhangi bir sıkıntı yaşamadım
18 Ocak 2021 21:36
Bir sivilce hayatını kararttı! Operasyonla ölümden döndü
18 Ocak 2021 21:07		 Türklerin yüzde 50'si yan yatıp, 7,5 saat uyuyor
18 Ocak 2021 21:05
Dr. Vatansev: Hastaların nefes alamaması bizi çok etkiliyor
18 Ocak 2021 20:49		 Suyu akmayan da hayvanı hastalanan da 112'yi arıyor
18 Ocak 2021 20:21
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:08 - Devlet memuru İOS-Android uygulaması geliştirip gelir elde edebilir mi?00:02 - Kamu görevlisi veya siyasileri eleştirilere katlanmak zorundadır ama hakarete değil00:00 - 19 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları23:54 - Okullar açılmayınca çantalar elde kaldı23:32 - Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na geçmiş olsun ziyareti23:24 - Ermenistan, Bayraktar TB2'ye karşı ambargo harekatı başlattı
23:21 - AK Partili Canikli: 8.5 milyar dolar yardım yaptık23:18 - Altınları yanlışlıkla çöpe attı23:16 - Bakan Fahrettin Koca'dan aşı takvimi açıklaması23:07 - JPMorgan: TCMB ikinci çeyrekte faiz indirimine gidecek23:00 - Prof. Dr. Durmuş Kaya koronavirüse yenildi22:57 - Doğu Anadolu'da kar ve tipi etkisini sürdürüyor
22:42 - HSK, müstemir yetki çalışmasını tamamladı22:38 - Hapşırma nöbeti geçiren çocuk tedavi altına alındı22:37 - Yozgat Şehir Hastanesi 3 milyonu aşkın hastaya hizmet verdi22:22 - Romanya, Türkiye'yi 'riskli ülkeler' listesinden çıkardı22:18 - Bakan Koca: 830 bin Sağlık personeli aşının ilk dozunu oldu
22:08 - Bakan Karaismailoğlu: Yollarımız anlık olarak izleniyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamu görevlisi veya siyasileri eleştirilere katlanmak zorundadır ama hakarete değil
19 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
Devlet memuru İOS-Android uygulaması geliştirip gelir elde edebilir mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
balonlu naylon 2
kendi kendine söylenmek 1
Köpek gibi aşı olacaksınız 3
patavatsız 3
tog 4
Ray malifalitiko 1
mesut özil 4
haklamak 2
peruk 3
çam iğneleriyle sepet örme 4
SON İLANLAR
Toronto Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Uludağ Tekstil İhracatçılar Birliği Uzman ve Uzman Yardımcısı Alacak
İstanbul Kartal SYDV personel alacak
Tarım Kredi Kooperatifleri proje kapsamında saha sorumlusu alacak
Hacettepe Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
İskenderun Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Harran Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli 30 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam