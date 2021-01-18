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JPMorgan: TCMB ikinci çeyrekte faiz indirimine gidecek

JPMorgan, TCMB'nin gelecek hafta yapacağı Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 17,0 seviyesinde tutmasını, faiz politikasında bir sonraki adımın faiz indirimi yönünde olmasını beklediklerini açıkladı.
 18 Ocak 2021 23:07
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JPMorgan: TCMB ikinci çeyrekte faiz indirimine gidecek

Dünya'nın haberine göre JPMorgan, TCMB'nin gelecek hafta yapacağı Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 17,0 seviyesinde tutmasını, faiz politikasında bir sonraki adımın faiz indirimi yönünde olmasını beklemeye devam ettiklerini vurguladı.

Banka bugün yayınladığı raporda, "TCMB'nin son 2 toplantıda yaptığı toplam 675 baz puanlık sıkılaştırmanın Merkez Bankası'nın planlarındaki kademeli dezenflasyonun sağlanması için yeterli olacağına inanıyoruz. Ayrıca, bizim görüşümüze göre, yapılan sıkılaştırma politika kredibilitesinde ciddi bir artışın başarılması için de yeterli" değerlendirmesini yaptı.

'Daha yüksek faizler için herhangi bir temel neden görmüyoruz'

TCMB'nin son beklenti anketinde gelecek 12 ay için enflasyon beklentilerinin yüzde 10,8 seviyesinde durduğunu, TCMB'nin hali hazırda yüzde 2,1 reel faiz oranı sunduğunu belirten JPMorgan, "Bu reel faiz oranı yalnızca 2018 yılındaki piyasa oynaklığı sırasında verilenden daha düşük. TCMB'nin cari kredibilitesi ve politikalarının çok daha güçlü olduğu, talep baskılarının daha düşük olduğu ve daha önemlisi liranın herhangi bir baskı altında olmadığını dikkate alındığında daha yüksek faizler için herhangi bir temel neden görmüyoruz. Bunun sonucu olarak TCMB'nin politika faizini değiştirmeyerek yüzde 17,00'da tutmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ancak güvenin hala kırılgan ve fiyat baskılarının göreceli olarak güçlü olduğunu belirten JPMorgan, TCMB'nin şahin duruşunu devam ettirmesini ve para politika yönlendirme cümlesi olan "Para politikası duruşunun sıkılığı kararlı şekilde devam ettirilecek" ifadesinin tekrarlanmasının büyük olasılık olduğunu da vurguladı.

TCMB'nin faiz konusunda bundan sonra atacağı ilk adımın faiz indirimi yönünde olmasını beklemeye devam ettiklerini ifade eden JP Morgan, temel senaryolarında ilk faiz indiriminin ikinci çeyrekte 100 baz puan olacağını öngördüklerini belirtti. Ancak JPMorgan para politikasında gevşemenin zamanlamasına ilişkin belirsizliğin artmakta olduğuna da dikkat çekti.
Dünya
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