Bakan Fahrettin Koca'dan aşı takvimi açıklaması
|18 Ocak 2021 23:16
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama programının 1'inci aşamasının 2'nci adımına geçileceğini duyurdu.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşılama programının 1'inci aşamasının 2'nci adımına geçiyoruz. Yarından itibaren huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile bu vatandaşlarımızın bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına başlanacak." ifadelerini kullandı.
Koca, aynı zamanda 90 yaş üzeri vatandaşlar için de aşılama programının yarın başlayacağı bilgisini verdi.
Aşılama programının 1. aşamasının 2. adımına geçiyoruz. Yarından itibaren Huzurevleri ve Bakımevlerinde kalanlar ile bu vatandaşlarımızın bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına başlanacak. Aynı zamanda 90 yaş üzeri vatandaşlarımız için de program yarın başlıyor. pic.twitter.com/A9NL22PEbLDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 18, 2021
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