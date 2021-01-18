Altınları yanlışlıkla çöpe attı
|18 Ocak 2021 23:18
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Bahçelievler Belediyesi ekipleri, bir vatandaşın yanlışlıkla çöpe attığını söylediği altınları bulmak için adeta seferber oldu.
Alınan bilgiye göre, Şirinevler Mahallesi'nde yaşayan B.T, dün akşam saatlerinde evdeki çöplerle birlikte içinde 4 tam altın bulunan poşeti, sokaktaki çöp konteynerine yanlışlıkla attı.
B.T'nin durumu çağrı merkezine bildirmesi üzerine belediye ekipleri, konteynerdeki çöpleri toplayan kamyonu görevden çekerek koruma altına aldı.
Belediyenin Yenibosna'daki şantiyesinde bulunan açık alana getirilen çöp kamyonu boşaltılarak altınlar arandı.
B.T'nin yanlışlıkla çöpe attığını iddia ettiği altınlar, ekiplerin 5 saat süren arama çalışmasına karşın bulunamadı.
Öte yandan B.T'nin küçük kızının peçeteye sarılı haldeki altınları çöp zannederek çöp poşetine koyduğu, B.T'nin de işe giderken içinde altınların da yer aldığı poşeti konteynere attığı öğrenildi.
B.T'nin eşinin, çeyrek altınların yerde olduğunu fark ederek, diğer altınların çöpe karıştığını düşünüp durumu eşine bildirdiği belirtildi.
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