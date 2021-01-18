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Ermenistan, Bayraktar TB2'ye karşı ambargo harekatı başlattı

Türk savunma ve havacılık sanayine yönelik ambargolara bir yenisi eklendi. İngiltere merkezli Andair şirketi, Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın (SİHA) ürün tedarikini durdurma kararı aldı.
 18 Ocak 2021 23:24
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Ermenistan, Bayraktar TB2'ye karşı ambargo harekatı başlattı

Andair şirketinin 11 Ocak'ta yaptığı açıklamada söz konusu ambargonun, İngiltere'deki Ermenistan Büyükelçiliği'nin 2 Kasım 2020 tarihindeki talebine istinaden gerçekleştirildiği ifade edildi. Ermenistan Büyükelçiliği'nin Andair ürünlerinin SİHA'larda kullanılmasının gerekçe olarak gösterildiği belirtildi.

Sputnik'ten Turan Salcı'nın haberine göre; Andair ise bu durumun araştırıldığını ve doğrulanmasının ardından da mevcut siparişlerin ivedilikle iptal edildiğini ve tedarikin durdurulduğunu kaydetti.

Savunma Sanayii Araştırmacısı Anıl Şahin, Bayraktar TB2'ye uygulanan ambargolar hakkında Sputnik'e değerlendirmelerde bulundu.

Bu ambargonun, Bayraktar TB2'nin, Azerbaycan tarafından Dağlık Karabağ da kullanılmasının ardından gelmesine dikkat çeken Şahin, 'Ermenistan'ın Bayraktar TB2'ye karşı ambargo harekatı başlattığını' öne sürdü.

'Bu ambargoların çok fazla etkileyeceğini düşünmüyorum'

Bayraktar TB2'de bazı yabancı firmaların ürünlerinin de kullanılmasının normal bir durum olduğunu kaydeden Şahin, uygulanan ambargolara dair şu bilgileri verdi:

"Ermenistan Dışişleri Bakanlığı bizzat bu olayı koordine ederek Bayraktar TB2'ye parça tedariki yapan ülkelere ambargo uygulaması için baskı yapıyor. Bunun sonucunda da Kanada merkezli Wescam, Avusturya merkezli Rotax ve son olarak da İngiltere merkezli Andair şirketi ambargo uyguladı. Wescam'in uyguladığı ambargo, SİHA'nın en hassas sistemlerinden kamera sistemini kapsıyor. Ambargodan sonra ASELSAN'ın CATS sistemi seri üretime geçti. Şu anda BAYRAKTAR TB2'ye entegre edildi. Rotax'dan ithal edilen Bayraktar TB2'nin motoru ise dizel bir motor ve pazarda oldukça muadili var. Zaten Türkiye'de bunun çok daha gelişmişi olan PD170 üretildi. Dolayısıyla bu ambargoların çok fazla etkileyeceğini düşünmüyorum."

'Ambargo için bir şantaj uygulandığını da düşünüyorum'

İngiliz Andair'in uyguladığı ambargonun çek valfi ve su tutucu olmak üzere iki küçük parçayı kapadığını söyleyen Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tasarım ve üretimi oldukça kolay bu ürünler, internet üzerinden bile isteyen kişi tarafından sipariş edilebiliyor. Askeri niteliği olmayan parçalar. Dolayısıyla bu ambargo Bayraktar TB2'yi hiç etkilemeyecektir. Çünkü gerçekten tasarlanması kolay ve yerli-yabancı muadilleri olan ürünler. Hatta Baykar Savunma, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı için kullanılacak çek valfini kendi mühendislik gücüyle tasarladı."

Şahin, "Ambargo için bir şantaj uygulandığını da düşünüyorum. Yoksa ambargo uygulanmasını rica etti diye kimse bunu yapmaz çünkü firmanın da buradan bir geliri var. Muhtemelen arka planda lobi faaliyetleri de yürütülüyor" diye ekledi.
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