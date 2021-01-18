1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Okullar açılmayınca çantalar elde kaldı

Korona virüs tedbirleri kapmasında uzaktan eğitimin hayata geçirilmesi ile okul çantaları elde kaldı. Okul çantası imalatı yapan çantacıların elindeki yaklaşık 300 bin adet çanta depolarda bekliyor.
 18 Ocak 2021 23:54
+Aa- Yazdır
Okullar açılmayınca çantalar elde kaldı

Korona virüs tedbirleri kapmasında uzaktan eğitimin hayata geçirilmesi ile okul çantaları elde kaldı. Okul çantası imalatı yapan çantacıların elindeki yaklaşık 300 bin adet çanta depolarda bekliyor.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle okulların kapatılarak uzaktan eğitime geçilmesi ile çanta satışları durdu. Aylardır çanta satışı yapamayan üreticilerin elindeki yaklaşık 300 bin adet çanta depolarda kaldı. Konu hakkında yetkililerden yardım istediklerini belirten çanta imalatçısı Reşat İlyas, "Gaziantep'te 1990'dan beri çanta imalatı yapıyoruz. Geçen yıldan bu yana okul çantası üretimi yapıyoruz. Tüm meslektaşlarım adına da söylüyorum, bu yıl satış olmadı. Sektör olarak biz çantacılar ve kırtasiye sektörü çok büyük sıkıntıda. Ondan dolayı vergimizi ve kiramızı ödeyemeyecek durumdayız. Bir ufuk bekliyoruz, bir yardım bekliyoruz. Yetkililerden bize bu konuda yardımcı olmalarını istiyoruz. Kırtasiye ve çanta sektörü olarak çok zor durumdayız. Bize yardımcı olmalarını istiyoruz, okul sektörünün çalışmasını istiyoruz. Elimizdeki çantalarımızı satıp, borçlarımızı ödemek istiyoruz. İstihdam sağlamak istiyoruz. Elemanlarımız aylardır çalışmıyorlar, onların bir şekilde çalışmasını istiyoruz" dedi.

"300 bin çanta depolarda kaldı"

Çanta imalatçılarının depolarında satılmayı bekleyen yaklaşık 300 bin adet çantanın olduğunu ifade eden Gaziantep Sayacılar ve Esnafkarlar Odası Başkanı Mehmet Sarıbal, "Gaziantep'teki çantacılarımız, Türkiye'de çanta imalatının yüzde 70-80'ini karşılamaktadır. Pandemiden dolayı okulların kapalı olması nedeniyle Gaziantep'teki çantacı esnafı genelinde yaklaşık 300 bin adet çanta depolarda kaldı. Bu çantalarda esnafın döner sermayesini sıkıntıya sokmaktadır. Şu andaki çantacı esnafı yüzde 5 kapasite ile çalışmaktadır. Okulların kapalı olması ve kırtasiyecilerin de satış yapamamasından dolayı çantalar elde kaldı. Devletin çantacı esnafa yardım etmesi gerekmektedir. Yeni malzemede alamayan esnaf, sırt çantalarına veya kadın çantalarına dönememektedir. Şu anda esnaf arkadaşlarımızın yanında çalışanlar haftanın belirli günü çalışmaktadır. Şu anda üretim durdu, malzeme fiyatlarında artış oldu, bunun da sebebi yeni malzeme alamamaktan kaynaklanmaktadır" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ermenistan, Bayraktar TB2'ye karşı ambargo harekatı başlattı
18 Ocak 2021 23:24		 JPMorgan: TCMB ikinci çeyrekte faiz indirimine gidecek
18 Ocak 2021 23:07
Dünyanın ilk sanal savunma fuarına yoğun ilgi
18 Ocak 2021 20:45		 Yerli SAR 9X, ABD'de '2020 Yılının En İyi Tabancası' seçildi
18 Ocak 2021 20:41
Financial Times Türkiye'nin 'Afrika'ya dönüşü'nü yazdı
18 Ocak 2021 20:14		 İngilizlerin tercihi 2020'de yine Muğla oldu
18 Ocak 2021 19:44
Bakan Pekcan: Boykotun kaldırılmasını son derece olumlu görüyoruz
18 Ocak 2021 12:46		 Bakan Elvan: Bütçe açığını yüzde 3,5 olarak hedefliyoruz
18 Ocak 2021 08:54
BOTAŞ, 100 bin fidan dikecek
17 Ocak 2021 22:22		 Elazığ'da üretiliyor, Avrupa ve ABD'li sağlıkçılara gönderiliyor
17 Ocak 2021 19:51
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:08 - Devlet memuru İOS-Android uygulaması geliştirip gelir elde edebilir mi?00:02 - Kamu görevlisi veya siyasileri eleştirilere katlanmak zorundadır ama hakarete değil00:00 - 19 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları23:54 - Okullar açılmayınca çantalar elde kaldı23:32 - Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na geçmiş olsun ziyareti23:24 - Ermenistan, Bayraktar TB2'ye karşı ambargo harekatı başlattı
23:21 - AK Partili Canikli: 8.5 milyar dolar yardım yaptık23:18 - Altınları yanlışlıkla çöpe attı23:16 - Bakan Fahrettin Koca'dan aşı takvimi açıklaması23:07 - JPMorgan: TCMB ikinci çeyrekte faiz indirimine gidecek23:00 - Prof. Dr. Durmuş Kaya koronavirüse yenildi22:57 - Doğu Anadolu'da kar ve tipi etkisini sürdürüyor
22:42 - HSK, müstemir yetki çalışmasını tamamladı22:38 - Hapşırma nöbeti geçiren çocuk tedavi altına alındı22:37 - Yozgat Şehir Hastanesi 3 milyonu aşkın hastaya hizmet verdi22:22 - Romanya, Türkiye'yi 'riskli ülkeler' listesinden çıkardı22:18 - Bakan Koca: 830 bin Sağlık personeli aşının ilk dozunu oldu
22:08 - Bakan Karaismailoğlu: Yollarımız anlık olarak izleniyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamu görevlisi veya siyasileri eleştirilere katlanmak zorundadır ama hakarete değil
Devlet memuru İOS-Android uygulaması geliştirip gelir elde edebilir mi?
19 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
uğur böceğim 1
Ray malifalitiko 1
şikayetetbutonu'na sormak istedikleriniz 1
çayın dişleri sarartması 3
yazarların pazar uykusu 1
tırnak makası 2
tuhafiye 1
iğce 1
civcivin ankaragücünü haklaması 1
sitedeki kadın tacizcisi sapıklar 5
SON İLANLAR
Toronto Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Uludağ Tekstil İhracatçılar Birliği Uzman ve Uzman Yardımcısı Alacak
İstanbul Kartal SYDV personel alacak
Tarım Kredi Kooperatifleri proje kapsamında saha sorumlusu alacak
Hacettepe Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
İskenderun Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Harran Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli 30 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam