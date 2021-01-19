Bakan Akar Erbil'e hareket etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgenaral Yaşar Güler Bağdat temaslarını tamamlayarak Erbil'e geçti.
|19 Ocak 2021 00:24
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