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Bakan Akar Erbil'e hareket etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgenaral Yaşar Güler Bağdat temaslarını tamamlayarak Erbil'e geçti.
 19 Ocak 2021 00:24
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Bakan Akar Erbil'e hareket etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgenaral Yaşar Güler Bağdat temaslarını tamamlayarak Erbil'e geçti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, Bağdat'taki yoğun temasları tamamlayarak Erbil'e geçti.
İhlas Haber Ajansı
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