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Samsung, çamaşırları toplayabilen, masayı kurabilen bir robot üzerinde çalışıyor

Samsung, çamaşırları toplayabilen, bulaşık makinesini doldurabilen, masayı kurabilen, içecek doldurabilen ve de servis eden Bot Handy adında bir robot üzerinde çalışıyor. Ürün geliştirme aşamasında.
 19 Ocak 2021 01:05
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Güney Kore merkezli dev teknoloji şirketi Samsung, CES 2021 fuarında biraz ürkütücü bir görünüme sahip olan ev robotu Bot Handy'i tanıttı. Yapay zeka teknolojisi ile çalışan bu robot, evde çamaşırları katlayabiliyor, bulaşıkları makineye yerleştirebiliyor ve hatta size şarap doldurabiliyor.

Samsung, CES 2021 fuarında evde insanların işlerini kolaylaştırabilecek

Bot Handy

adında yeni bir robot tanıttı. Biraz ürkütücü bir görünüme sahip bu robot, bulaşık makinesini boşaltabiliyor, hatta siz ayaklarınızı uzatıp televizyonunuzu izlerken şarap kadehinizi yenileyebiliyor.

OYNATDURDURSESİ AÇKAPAT

Şirket, Bot Handy'nin henüz geliştirme aşamasında olduğunu belirterek, robotun çıkış tarihi ve satış fiyatı hakkında bir detay vermedi. Yapay zeka teknolojisine dayalı olan bu robot, piyasaya sürüldüğü zaman

Wall-E filminden fırlamış gibi

evlerimizin içinde gezinmeye başlayabilir.
Memurlar.Net
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