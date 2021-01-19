İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
|19 Ocak 2021 03:48
|+Aa- Yazdır
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Önceden belirlenen adreslere yapılan operasyon sonucunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul il Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a hizmet eden, faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda ekipler tarafından adreslerde kapsamlı arama çalışması yapıldı.
Gözaltına alınan şahıslar sağlık kontrolünün ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Operasyonla ilgili çalışmalar sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Antalya'da FETÖ operasyonunda 19 şüpheli tutuklandı
18 Ocak 2021 17:39
|Siirt'te 2 terörist ikna sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu
18 Ocak 2021 17:08
|Fuat Avni, müebbet hapis cezası aldı
18 Ocak 2021 17:05
|Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası
18 Ocak 2021 12:35
|Sınır hattında terör örgütü PKK'nın finans kaynağına büyük darbe vuruldu
18 Ocak 2021 11:09
|İzmir merkezli terör operasyonunda 5 kişi tutuklandı
18 Ocak 2021 07:39
|FETÖ'nün 'Ankara dershaneler sorumlusu' yakalandı
18 Ocak 2021 07:36
|FETÖ'nün firari 'Ankara dershaneler sorumlusu' yakalandı
18 Ocak 2021 01:42
|Yunanistan'a kaçarken yakalanan 11 FETÖ'cü tutuklandı
17 Ocak 2021 21:49
|İletişimleri kesildi! Tek tek kaçıp teslim oluyorlar
17 Ocak 2021 17:42