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Denizli'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD'ın verilerine göre Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 19 Ocak 2021 04:08
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Denizli'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD'ın verilerine göre Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Denizli'de merkez üssü Acıpayam ilçesi olan deprem saat 03.41'de meydana geldi. AFAD verilerine göre 4,2 şiddetindeki deprem yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
İhlas Haber Ajansı
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