Denizli'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD'ın verilerine göre Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|19 Ocak 2021 04:08
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