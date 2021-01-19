İstikşafi görüşmeler öncesi provokasyon: Yunanlılar geriyor

Türkiye ile Yunanistan arasında sorunların ele alındığı istikşafi görüşmelerin 61'incisi 25 Ocak'ta yapılacak. Öncesinde ise Yunanistan masaya kilit vurmak için gerilimi tırmandırıyor. İstanbul'da yapılacak görüşmelerde tüm dosyaları açacak, yaşanan son navtex, notam krizleri de gözden geçirilecek. Bu dosyalar içerisinde 60 turda neler görüşüldüğü, hangi başlıklarda iki ülke arasında ne tür yaklaşımlar sergilendiği, ne kadar ilerleme kaydedildiği ve önümüzdeki süreçte yapılması gereken çalışmalar, atılması gereken adımlar bulunuyor.

KIŞKIRTICI AÇIKLAMALAR

Türkiye'nin "ön şartsız diyalog" çağrılarına karşın Yunanistan'ın görüşmeleri politik gerilimle baltalama çabaları ise görüşme takvimi yaklaştıkça artmaya başladı. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in "sadece deniz yetki alanlarını görüşürüz" yönündeki açıklamaları ardından son olarak Atina ve Tüm Yunanistan Başpiskoposu Ieronimos'un, İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamaları iki ülke arasında gerilim yarattı. Dışişleri Bakanlığı, Ieronimos'un "kışkırtıcı" açıklamalarını, "İstikşafi görüşmelerin ön hazırlıklarının yapıldığı bir dönemde manidardır ve süreci baltalamaya yönelik talihsiz bir adım" olarak nitelendirdi.

TEPKİLER ÜZERİNE GERİ ADIM ATTI

Başpiskoposun sözleri, başta Batı Trakya toplumunda olmak üzere Yunanistan'da da büyük tepkilere neden olurken, Yunanistan'ın Efsin gazetesinde bu sözler "alışılmamış, hoşgörüsüz ve çok büyük bir hata" olarak nitelendirildi. Tepkiler karşısında bir açıklama yapan Atina Başpiskoposluğu ise kastedilenin İslam dini değil, İslamı ölümcül bir silah olarak kullanan kökten dinciler olduğu öne sürüldü. Yunanistan ile diyalog çabaları, süreç içerisinde gerilimi tırmandıran bu tür girişimler nedeniyle birçok kez kilitlenmiş ve gerçekleştirilememişti.

NATO'da kritik görüşme

İstikşafi görüşmeler öncesi NATO Karargahı'nda iki ülke arasında ayrıştırma usulleri uzun bir aradan sonra dün yapıldı. İlki 3 Eylül'de yapılan 6 toplantı sonucunda, genel çerçeveyi belirleyen "Teknik Düzenlemeler Metni" 1 Ekim'de her iki ülkenin onayı ile kabul edilmiş, teknik detayların belirlenmesi amacıyla ilk toplantı 9 Ekim'de yapılsa da, ardından yeni toplantı planlamaları Yunanistan tarafının toplantılara katılmaması nedeniyle gerçekleştirilememişti.

Kıymet Sezer