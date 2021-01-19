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Belediye sığınmacı kamplarına 1,5 yıldır su vermiyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi Türkiye'ye sığınan Suriyelilere hayatı dar etmek için elinden geleni yapıyor. Yağladağı'nda çoğunlukla Türkmenlerin kaldığı sığınmacı kamplarına 1,5 yıldır su verilmiyor.
 19 Ocak 2021 06:40
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Belediye sığınmacı kamplarına 1,5 yıldır su vermiyor

CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi Türkiye'ye sığınan Suriyelilere hayatı dar etmek için elinden geleni yapıyor. Yağladağı'nda çoğunlukla Türkmenlerin kaldığı sığınmacı kamplarına 1,5 yıldır su verilmiyor. 3 bin kişinin yaşadığı 777 konteynerlik kampa 5-6 günde bir 1 saat su veriliyor. Bir kamp sakini son 10 günde sadece bir kez su verildiğini anlattı. Daha önce su ihtiyaçlarını açtıkları kuyularla sağlayan mülteciler, dinamoları yandığı için bu imkandan da mahrum kaldı. Hatay Belediyesi, Kovid-19'dan ölen Suriyelilere mezar yeri bile vermiyor.

CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin Suriye'deki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan mazlumlara zulmü bitmiyor. CHP'li belediye Yağladağı'nda çoğunlukla Türkmenlerin kaldığı sığınmacı kamplarına 1,5 yıldır su vermiyor.

ÖNCE MEZAR YERİ ZULMÜ

CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi, Suriye'den kaçarak Yayladağı ilçesine sığınan Türkmenlere yönelik akıl almaz kararı ile gündeme gelmişti. Koronavirüs kaynaklı ölümler nedeniyle mezar yeri sıkıntısı çekildiği iddiasında bulunan belediye, Türkmenlere cenazelerini 90 kilometre uzaklıktaki Reyhanlı'da defnetmeleri şartını getirmişti. 10'a yakın cenaze Reyhanlı'ya taşınmış, ancak Hatay Valiliği'nin devreye girmesi ise CHP'li belediye kararından geri adım atmıştı.

10 GÜNDE 1 SAAT

Şimdi de CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin, Yayladağı'nda Türkmenlerin kaldığı kampı 1,5 yıldır susuz bıraktığı ortaya çıktı. Kamp sakinlerinden alınan bilgiye göre 777 konteynerin bulunduğu, 3 bin insanın kaldığı kampa 5-6 günde bir 1 saat süreyle su veriliyor. Bir kamp sakini "Son 10 günde sadece bir kez su verildi. O da az su pompalandığı için kampın yüksek kesimlerine su ulaşmadı. Sadece aşağıdakiler kullanabildi" dedi.

3 BİN KİŞİYE 1 TANKER SU

Geçtiğimiz Ramazan ayından beri 3 günde bir tankerle getirilen sudan almak için izdiham çıktığını ifade eden kamp sakinleri, "Daha önce kendi açtığımız kuyulardan ihtiyaçlarımızı gidermeye çalışıyorduk. Ancak şimdi dinamolarımız yandığı için bunu da yapamıyoruz. Bidonlarla su taşıyarak hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Koronavirüs dolayısıyla daha çok ihtiyacımız varken suya hiç ulaşmaz olduk. Bu mağduriyetimizin giderilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayşe Mine Alioğlu

Memurlar.Net
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