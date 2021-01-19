'Akşener yeni ittifak peşinde' iddiası
|19 Ocak 2021 07:30
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CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nda sular durulmuyor. Millet İttifakı'na HDP'nin el altından destek verdiğinin ortaya çıkması, İyi Parti ve Saadet Partisi tabanında rahatsızlığa yol açmıştı. HDP'nin son dönemde yaptığı açıklamalarla ittifaka mesaj verdiği değerlendirilirken bu durumun özellikle İyi Parti'de HDP'ye karşı olan tepkiyi alevlendirdiği belirtildi. Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' mesajı vermesinin ardından tartışmalarının yaşandığı Millet İttifakı'nda İyi Parti'nin yeni bir arayışta olduğu ifade ediliyor.
Kulislerde, parti tabanındaki rahatsızlığa kayıtsız kalmayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yeni bir ittifak peşinde olduğu konuşuluyor. Akşener'in; İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) ile yeni bir ittifak oluşturmak istediği iddia ediliyor. Akşener'in yeni ittifakın merkezinde yer alıp kontrolü ele geçirdikten sonra CHP'yi de ittifaka davet edebileceği, yeni yapıda sadece HDP'yi devre dışı bırakmak düşüncesinde olduğu belirtiliyor.
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