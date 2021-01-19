İstanbul'un 5 ilçesinde 20 adrese terör operasyonu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler terör örgütlerine darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Operasyonların son adresi ise terör örgütü DEAŞ'a yönelik oldu. İstanbul'un 5 ilçesinde 20 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 kişi gözaltına alındı
|19 Ocak 2021 07:20
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgeleriyle iltisaklı faaliyet gösteren veya geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde DEAŞ terör örgütü saflarında bulunan, faaliyetlerine devam eden, eleman temini, maddi menfaat ve lojistik destek arayışında bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından Başakşehir, Fatih, Küçükçekmece, Bayrampaşa ve Eyüpsultan'da 20 adrese, özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yakalanan şüpheliler emniyete götürüldü.
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