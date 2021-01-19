1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Osmanlı torunu hayatını kaybetti

Osmanlı torunu Dündar Abdülkerim Osmanoğlu (88),Şam'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
 19 Ocak 2021 08:01
+Aa- Yazdır
Osmanlı torunu hayatını kaybetti

Osmanlı torunu Dündar Abdülkerim Osmanoğlu (88),Şam'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Osmanoğlu'nun vefatıyla ilgili II. Abdülhamid'in torunu, Yeniden Refah Partisi kurucular kurulu üyesi ve Genel Başkan Fatih Erbakan'ın Başdanışmanı Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, "Amcam Dündar Efendi'nin ciddi sağlık sorunları vardı ve kendileri Suriye-Şam'da savaş ortamında bulunuyordu. Türkiye'ye getirmek için yoğun uğraş içerisindeydik fakat maalesef buna muvaffak olamadık. Bu nedenle çok üzgünüz. Milletimizin başı sağ olsun" açıklaması yaptı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ertelenen ameliyatlar başlıyor
19 Ocak 2021 09:17		 Sağlık Bakanlığı açıkladı: Aşıda 15 kural
19 Ocak 2021 09:11
Ankara'da sıcaklık eksi 17'ye düştü
19 Ocak 2021 08:59		 Tasarruf için kombiyi kapatanlara uyarı: Ayarı düşürün
19 Ocak 2021 08:33
Normalleşme aşı takvimine bağlı
19 Ocak 2021 06:50		 Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
19 Ocak 2021 06:30
Yoğun kar yağışı sebebiyle mahsur kalan 10 tır kurtarıldı
19 Ocak 2021 04:10		 Denizli'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
19 Ocak 2021 04:08
Eskişehir'de termometreler -17'yi gördü
19 Ocak 2021 01:12		 Sivas eksi 12 dereceyle buz tuttu
19 Ocak 2021 00:44
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:21 - Gaziantep'te anaokulu, kreş ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 2 gün ara verildi09:17 - Ertelenen ameliyatlar başlıyor09:13 - DASK tutarlarına da zam geldi09:11 - Sağlık Bakanlığı açıkladı: Aşıda 15 kural09:05 - Özdağ'a saldırıda soruşturma derinleşti: Saldırı planlanarak yapılmış09:01 - Üniversite hastanelerinde çalışan, sağlık personellerinin tavan ek ödemesi 2 ay uzatıldı
08:59 - Ankara'da sıcaklık eksi 17'ye düştü08:46 - Kısıtlamaların yumuşatılması için konuşulan tarih08:42 - Nusret Gökçe koronavirüs aşısı oldu08:39 - Eşinin üzerine kaynar su dökmüştü, itiraz üzerine tutuklandı08:33 - Tasarruf için kombiyi kapatanlara uyarı: Ayarı düşürün08:30 - Türkiye'ye temsilci atamayan Twitter'ın reklam alması durduruldu
08:26 - Ayhan Bilgen'den 'yeni bir parti' mesajı08:21 - Estetik için hastaneye geldi, tabutla çıktı08:15 - Ankara merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı08:11 - Çağrılar işe yaradı, İstanbul'da suda yüzde 4 tasarruf sağlandı08:01 - Osmanlı torunu hayatını kaybetti
07:54 - Kars'ta korkunç kazada bir aile yok oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kısıtlamaların yumuşatılması için konuşulan tarih
59 ilde büyük FETÖ operasyonu: 218'i muvazzaf asker 238 gözaltı
Devlet memuru İOS-Android uygulaması geliştirip gelir elde edebilir mi?
FETÖ 'sözleşmeli subay' yöntemiyle 6 ayda sızdı
Üniversite hastanelerinde çalışan, sağlık personellerinin tavan ek ödemesi 2 ay uzatıldı
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
Türkiye'ye temsilci atamayan Twitter'ın reklam alması durduruldu
Kars'ta korkunç kazada bir aile yok oldu
'Akşener yeni ittifak peşinde' iddiası
Estetik için hastaneye geldi, tabutla çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
likee uygulaması 7
zeka seviyesi dalgalanması 1
çam iğneleriyle sepet örme 4
538 liradan altın alan insan 2
gerdek partisi 3
tog 4
Umarell 1
çayın dişleri sarartması 3
alabora 1
şıgır bıçak 1
SON İLANLAR
Sayıştay sözleşmeli 18 personel alacak
Yalova Çınarcık Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Hüyük SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Toronto Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Uludağ Tekstil İhracatçılar Birliği Uzman ve Uzman Yardımcısı Alacak
İstanbul Kartal SYDV personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam