Osmanlı torunu hayatını kaybetti
Osmanlı torunu Dündar Abdülkerim Osmanoğlu (88),Şam'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
|19 Ocak 2021 08:01
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Osmanlı torunu Dündar Abdülkerim Osmanoğlu (88),Şam'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Osmanoğlu'nun vefatıyla ilgili II. Abdülhamid'in torunu, Yeniden Refah Partisi kurucular kurulu üyesi ve Genel Başkan Fatih Erbakan'ın Başdanışmanı Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, "Amcam Dündar Efendi'nin ciddi sağlık sorunları vardı ve kendileri Suriye-Şam'da savaş ortamında bulunuyordu. Türkiye'ye getirmek için yoğun uğraş içerisindeydik fakat maalesef buna muvaffak olamadık. Bu nedenle çok üzgünüz. Milletimizin başı sağ olsun" açıklaması yaptı.
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