1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Estetik için hastaneye geldi, tabutla çıktı

Burun ameliyatı için Paris'ten İstanbul'a gelen Manolya Oktay'ın, anestezi sonrası nabzı durdu. 40 gün yoğun bakımda tedavi gören genç kız, hayatını kaybetti
 19 Ocak 2021 08:21
+Aa- Yazdır
Estetik için hastaneye geldi, tabutla çıktı

Kasım ayında burnundaki görüntüden rahatsız olan 24 yaşındaki Manolya Oktay Paris'ten kısa süreli bir sağlık seyahati planlayarak İstanbul'a geldi. Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi olan genç kız, burnunun şekil bozukluğundan şikayetçiydi. Ailesine estetik ameliyat olmak istediğini söyledi. Ailesi, İstanbul'da bulunan özel bir hastane ile görüşme sağlayıp ameliyat için gerekli anlaşmaları yaptı.

20 Kasım günü ailesi ile birlikte Türkiye'ye gelen genç kadın Manolya Oktay tüm planlamalarını kısa bir ameliyat ve sonrasında dinlenme süresi üzerine yaparak, Taksim'deki ünlü bir hastanede ameliyat için hazırlıklara başladı.

165 BİN LİRALIK FATURA KESİLDİ

Aynı gün ameliyat masasına yatan genç kız, anestezi verildikten sonra iddiaya göre kalp ritmi artarak fenalaştı. Doktorların müdahalesinin ardından genç kız yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yine iddiaya göre Manolya Oktay, nabzı durduğu ve beynine oksijen gitmediği için bitkisel hayata girmişti.

40 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALAN KIZIN CESEDİ AİLEYE VERİLDİ

40 gün boyunca yoğun bakımda tedavi altına alınan genç kızın ailesine, hastane geçtiğimiz günlerde 165 bin liralık bir fatura kesti. Faturanın ödenmesini isteyen hastane yetkilileri, aileden ücreti tahsil ettikten sonra genç kızın cansız bedenini aileye verdi. Kızının öldüğünü o an öğrenen anne sinir krizi geçirdi.

ALERJİYE RAĞMEN PENİSİLİN

Acılı aile geçtiğimiz günlerde, hastane ve Op. Dr. Mirza F. hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet dilekçesinde kızlarının ihmaller zincirine kurban gittiğini belirten aile, hatalı tedavi neticesinde kızlarının öldüğünü öne sürerek, "Kızımızın ölüm şekli hastane tarafından doğal sebepler olarak gösterilmiştir.

ANAFLAKTİK ŞOK!

Estetik ameliyat olmak amacıyla hastaneye yatan ancak yapılan hatalı tedavi sonrası hayatını kaybeden kızımızın ölümü adli nitelikte olmasına rağmen bizden saklandı" ifadelerini kullandı. Dilekçede yer alan son dakika ifadelerinde "Savcılık otopsi yapıp kızımın asıl ölüm nedenini tespit etmeliydi. Hastane kusurlu. Manolya Oktay, anaflatik şok olarak tabir edilen alerjik reaksiyonu olduğunu doktorlara belirtmesine rağmen kızımızın alerjisi olduğu penisilin vücuduna enjekte edildi" denilerek hastanenin kusurlu olduğu öne sürüldü. Oktay, hastaneden cansız bedeni verildikten sonra aile tarafından dede toprağı Şanlıurfa'ya defnedildi.

'KIZIM AVUKAT OLMAK İSTİYORDU

Estetik kurbanı Manolya Oktay'ın babası Ali Oktay, kızının gelecekle ilgili hayallerini SABAH'a anlattı. Kızının avukat olmayı istediğini, ancak estetik faciası ile hayatının söndüğünü söyleyen Ali Oktay, hastaneyi suçladı.

ESTETİK İÇİN GİRDİĞİ HASTANEDEN ÖLÜSÜNÜ VERDİLER, PARASINI DA BİZE ÖDETTİLER

Oktay, "Basit bir estetik operasyonu yüzünden kızımız canından oldu. Hastane faturayı bizden tahsil ettikten sonra kızımızın cansız bedenini bize verdi. Kesin ölüm nedenini ortaya koyacak otopsiyi bile yapmadan cansız bedenini hastanede sakladılar. Yurtdışında yaşıyoruz, avukatımıza vekalet verdik, bu işin peşini asla bırakmayacağız. Kızımızın haklarını sonuna kadar savunacağız. Çok üzgünüz" dedi.
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Adana'da parkta silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu
19 Ocak 2021 09:22		 Özdağ'a saldırıda soruşturma derinleşti: Saldırı planlanarak yapılmış
19 Ocak 2021 09:05
Eşinin üzerine kaynar su dökmüştü, itiraz üzerine tutuklandı
19 Ocak 2021 08:39		 Ankara merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı
19 Ocak 2021 08:15
Çağrılar işe yaradı, İstanbul'da suda yüzde 4 tasarruf sağlandı
19 Ocak 2021 08:11		 Kars'ta korkunç kazada bir aile yok oldu
19 Ocak 2021 07:54
Pompalı tüfek zoruyla demir çubukla döverek çocuğunu kaçırdılar
19 Ocak 2021 07:50		 Polislerin de olduğu 41 kişilik çetenin yaptıkları ortaya çıktı
19 Ocak 2021 07:25
Prof. Dr. Nur Vergin, hayatını kaybetti
18 Ocak 2021 21:52		 14 yaşındaki çocuk doğum gününde hayatını kaybetti
18 Ocak 2021 18:55
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:21 - Gaziantep'te anaokulu, kreş ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 2 gün ara verildi09:17 - Ertelenen ameliyatlar başlıyor09:13 - DASK tutarlarına da zam geldi09:11 - Sağlık Bakanlığı açıkladı: Aşıda 15 kural09:05 - Özdağ'a saldırıda soruşturma derinleşti: Saldırı planlanarak yapılmış09:01 - Üniversite hastanelerinde çalışan, sağlık personellerinin tavan ek ödemesi 2 ay uzatıldı
08:59 - Ankara'da sıcaklık eksi 17'ye düştü08:46 - Kısıtlamaların yumuşatılması için konuşulan tarih08:42 - Nusret Gökçe koronavirüs aşısı oldu08:39 - Eşinin üzerine kaynar su dökmüştü, itiraz üzerine tutuklandı08:33 - Tasarruf için kombiyi kapatanlara uyarı: Ayarı düşürün08:30 - Türkiye'ye temsilci atamayan Twitter'ın reklam alması durduruldu
08:26 - Ayhan Bilgen'den 'yeni bir parti' mesajı08:21 - Estetik için hastaneye geldi, tabutla çıktı08:15 - Ankara merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı08:11 - Çağrılar işe yaradı, İstanbul'da suda yüzde 4 tasarruf sağlandı08:01 - Osmanlı torunu hayatını kaybetti
07:54 - Kars'ta korkunç kazada bir aile yok oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kısıtlamaların yumuşatılması için konuşulan tarih
59 ilde büyük FETÖ operasyonu: 218'i muvazzaf asker 238 gözaltı
Devlet memuru İOS-Android uygulaması geliştirip gelir elde edebilir mi?
FETÖ 'sözleşmeli subay' yöntemiyle 6 ayda sızdı
Üniversite hastanelerinde çalışan, sağlık personellerinin tavan ek ödemesi 2 ay uzatıldı
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
Türkiye'ye temsilci atamayan Twitter'ın reklam alması durduruldu
Kars'ta korkunç kazada bir aile yok oldu
'Akşener yeni ittifak peşinde' iddiası
Estetik için hastaneye geldi, tabutla çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tırnak makası 2
lüks tüketim ürünleri 5
bamya 5
Hazin Geliyor 2
saç kavurma 2
mesut özil 4
likee uygulaması 7
medeniyet 1
miras 4
patavatsız 3
SON İLANLAR
Sayıştay sözleşmeli 18 personel alacak
Yalova Çınarcık Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Hüyük SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Toronto Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Uludağ Tekstil İhracatçılar Birliği Uzman ve Uzman Yardımcısı Alacak
İstanbul Kartal SYDV personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam