Kobane eylemleri nedeniyle, 6 yıl sonra tutuklanan ve yerine kayyum atanan HDP'li Ayhan Bilgen'den 'Yeni bir parti' mesajı geldi. Bilgen'in tutuklanması sonrası HDP'ye yönelik eleştiriler yönelttiği resmi Twitter hesabından dün yeni bir paylaşım yapıldı.

Twette şu ifadeler kullanıldı: "Türkiye'de yeni bir fikir ve tarza ihtiyaç var. Bunun düşünsel ve toplumsal zeminini oluşturmak gerekiyor. Bunun yeni bir siyasi partiye dönüşme ihtimali, göreceği ilgi ve imkanlarla ilgilidir."

Bilgen daha önce de sosyal medyadan "HDP'nin önünde gerçekçi tek seçenek kendi sorunlarını çözecek değişime yönelmektir" açıklaması yapmıştı.