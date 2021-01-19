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Tasarruf için kombiyi kapatanlara uyarı: Ayarı düşürün

Kış şartlarının ağırlaşmasıyla doğal gaz kullanımı arttı. Uzmanlar doğal gaz faturasını yükselten etkenlerin başında, "tasarruf amaçlı kapatmaların" geldiğini belirterek, "Kapatmayın, ayarı düşürün" uyarısında bulunuyor.
 19 Ocak 2021 08:33
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Tasarruf için kombiyi kapatanlara uyarı: Ayarı düşürün

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre: Havaların soğumasıyla artan doğal gaz tüketimi faturaları kabartırken, alınacak bazı önlemlerle tasarruf yapmak ve gaz harcamalarını belli oranda düşürmek mümkün. Isıyı içeride tutacak yalıtım önlemi almak, kombi peteklerini kapatmamak ve düzenli cihaz bakımı büyük önem taşıyor.

Doğal gaz tüketimini azaltmanın bazı yolları şöyle:

- Isıyı içeride tutan çift camlı pencereler kullanmak.

- Verimli çalışan yeni kombi modellerini tercih etmek.

- Her yıl kombi bakımı yaptırmak.

- Sürekli kullanılmayan banyo, mutfak gibi bölümlerin ısısını, oturma odasına göre daha düşük tutmak.

- Yoğuşmalı kombi kullanımıyla verimli ısınma sağlamak.

- Kısa süreli kullanılmadığı zamanlarda kombiyi tamamen kapatmak yerine olabildiğince düşük ayarda çalışır tutmak, böylece evin yeniden ısınmasında fazla gaz harcamamak.

Peteğin önü açık olmalı

- Ev ısınınca kombiyi düşük ayarda tutarak, odaları düşük harcamayla belli bir sıcaklıkta tutmak.

- Odaların balkon kapılarında ve camlarında, sıcaklık kaybını önleyecek sünger ve benzeri yalıtım malzemesi kullanmak.

- Oda termostatı ile oda sıcaklığını sabit tutan kombilerden kullanmak.

- Gündüz saatlerinde güneşten olabildiğince yararlanmak için perdeleri açık tutmak, geceleri ısı kaybını önlemek için perdeleri kapatmak.

- Kalorifer peteğinin önüne ya da üzerine, sıcaklığı dağıtmasını önleyecek objeler konulmaması, çamaşır asılmaması, perdelerin peteği kapatacak kadar uzun olmaması.

YALITIMLA TASARRUF

- Dış cephe yalıtımı ile yüzde 50'ye varan ısı tasarrufu sağlamak.

- Kaloriferlerin arkasına yalıtım levhası koyarak sıcaklığı odaya yansıtmak.

- Eski bacaları değiştirerek kombinin verimliliğini artırmak.

- Isı kaybını engellemek için kombi tesisatında olabildiğince düz borular kullanmak.

- Saat ayarlı kombi kullanarak, kombiyi işten dönüş ve benzeri saatlerde aktif olacak şekilde ayarlamak.

- Isınmada kullanılan peteklerde tıkanıklık olmaması, peteklerin her odada aynı şekilde ısındığından emin olmak.

- Merkezi ısınma sağlayan sistemlerde, ısınmanın günün soğuk olduğu ve bütün apartman sakinlerinin evde bulunduğu saatlere yoğunlaşması.

- Merkezi sistemlerde, harcanmayan doğal gazın parasını ödememek ve herkesin kullandığı enerji kadar ödeme yapması için dairelere ısı pay ölçer kurulması.

- Doğal gazlı ocaklarda, yemeği kısa sürede pişiren düdüklü tencere ve benzerlerini kullanmak.
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