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Eşinin üzerine kaynar su dökmüştü, itiraz üzerine tutuklandı
Eşi ve 1 buçuk yaşındaki kızının üzerine kaynar su dökerek yaraladığı iddia edilen Ali A. itiraz üzerine tekrar gözaltına alındıktan sonra tutuklandı
|19 Ocak 2021 08:39
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Konya'nın Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi'nde oturan Ali A. kendisini uyandıran eşi Rukiye A.'ya kızdı.
Rukiye A. yer sofrasında oturduğu sırada eşi Ali A. üzerine su ısıtıcısında bulunan kaynar suyu döktü.
Olay yerinde bulunan kızları Eylül A. ile Rukiye A. yaralanırken tedavileri için hastaneye kaldırıldı.
Gözaltına alınana Ali A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Cumhuriyet Başsavcılığı ve Rukiye A.'nın avukatının itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı.
Ali A. çıkarıldığı mahkemece "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
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