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Nusret Gökçe koronavirüs aşısı oldu

Saltbae (Tuzlama) hareketiyle tüm dünya fenomen haline gelen Nusret Gökçe, corona virüs aşısı olduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı.
 19 Ocak 2021 08:42
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Dünya genelinde corona virüse karşı toplu aşılama son sürat devam ediyor. Eğlence ve sanat dünyasının ünlü isimleri de aşılamaya katılanlar arasında.Son olarak Saltbae olarak adlandırılan tuz serpme hareketiyle sosyal medyada her geçen gün daha fazla hayran kitlesine ulaşan Nusret Gökçe, Dubai'de corona virüs aşısı oldu. Ünlü işletmeci aşı olurken çekilen bir videoyu sosyal medya hesabından, "Bugün corona virüs aşısı oldum" notuyla paylaştı.
Memurlar.Net
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