Nusret Gökçe koronavirüs aşısı oldu
Saltbae (Tuzlama) hareketiyle tüm dünya fenomen haline gelen Nusret Gökçe, corona virüs aşısı olduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı.
|19 Ocak 2021 08:42
|+Aa- Yazdır
Dünya genelinde corona virüse karşı toplu aşılama son sürat devam ediyor. Eğlence ve sanat dünyasının ünlü isimleri de aşılamaya katılanlar arasında.Son olarak Saltbae olarak adlandırılan tuz serpme hareketiyle sosyal medyada her geçen gün daha fazla hayran kitlesine ulaşan Nusret Gökçe, Dubai'de corona virüs aşısı oldu. Ünlü işletmeci aşı olurken çekilen bir videoyu sosyal medya hesabından, "Bugün corona virüs aşısı oldum" notuyla paylaştı.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|En çok kişisel veriyi kim topluyor? WhatsApp kaçıncı sırada?
17 Ocak 2021 14:28
|Sosyal medya fenomenlerine 10 milyon TL'ye kadar ceza kesilebilir
12 Ocak 2021 11:12
|Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi
12 Ocak 2021 07:45
|Ünlü sinema oyuncusu koronavirüse yakalandı
11 Ocak 2021 22:15
|'Turizm başkenti' Hollywood oyuncularını ağırlayacak
11 Ocak 2021 17:09
|Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı
09 Ocak 2021 23:24
|Kurtlar Vadisi dizisi ekrana dönüyor mu? Show TV'den yanıt geldi
07 Ocak 2021 10:19
|Alişan canlı yayında aşı oldu: Örnek olmak istedim
06 Ocak 2021 11:51
|Yıldız Tilbe: Görücü usulü evlenmek en güzeli
06 Ocak 2021 10:28
|Acun Ilıcalı MasterChef restoranı mı açıyor?
06 Ocak 2021 08:27