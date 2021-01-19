Polislerin de olduğu 41 kişilik çetenin yaptıkları ortaya çıktı
|19 Ocak 2021 07:25
|+Aa- Yazdır
Adana polisi, Yüreğir ilçesinde silah ve uyuşturucu madde ticaretini yönettiği, çok sayıda yaralama ve adam öldürme olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen silahlı suç örgütünü deşifre etmişti. 61 şüpheliden, aralarında örgüt lideri Murat Takak ile 9 polisin de bulunduğu 41 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Şüphelilerden 9'u adli kontrol şartıyla, 7'si savcılık talimatıyla, 4'ü ise ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Operasyonun ardından örgütün karıştığı olaylara ilişkin detaylar da ortaya çıktı.
Örgütün 2 cinayeti örtbas ettiği, örgüt lideri olduğu öne sürülen Murat Takak'ın, 5 Mayıs 2020'de Mehmet Ali Seyhan'ı tabancayla öldürdüğü olayın ardından tutuklandığı, ancak daha sonra cinayeti 17 yaşındaki A.B.'ye üstlendirmeye çalıştığı belirtildi.
'KAN DAVALISI' YAZDILAR
A.B.'nin cinayeti üstlenmeyi önce reddettiği, evlerinin duvarına 'Kan davalısı' yazılıp, ailesi öldürmekle tehdit edilince üstlenmek zorunda kaldığı ileri sürüldü. Cinayet ve yaralamaların, örgütün etkili olduğu bölgedeki uyuşturucu rantının bozulması ve uyuşturucu satışlarının azaldığı gerekçesiyle işlendiği iddia edildi. Örgüt üyesi olan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarının 12'şer saatlik vardiyalarla satış yaptıkları öğrenildi. Bu yöntemle uyuşturucu satışı yapan 2 kuzenin, mesai saatini aksatmaları nedeniyle tartıştıkları ve birbirlerini yaraladıkları bildirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Adana'da parkta silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu
19 Ocak 2021 09:22
|Özdağ'a saldırıda soruşturma derinleşti: Saldırı planlanarak yapılmış
19 Ocak 2021 09:05
|Eşinin üzerine kaynar su dökmüştü, itiraz üzerine tutuklandı
19 Ocak 2021 08:39
|Estetik için hastaneye geldi, tabutla çıktı
19 Ocak 2021 08:21
|Ankara merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı
19 Ocak 2021 08:15
|Çağrılar işe yaradı, İstanbul'da suda yüzde 4 tasarruf sağlandı
19 Ocak 2021 08:11
|Kars'ta korkunç kazada bir aile yok oldu
19 Ocak 2021 07:54
|Pompalı tüfek zoruyla demir çubukla döverek çocuğunu kaçırdılar
19 Ocak 2021 07:50
|Prof. Dr. Nur Vergin, hayatını kaybetti
18 Ocak 2021 21:52
|14 yaşındaki çocuk doğum gününde hayatını kaybetti
18 Ocak 2021 18:55