Gaziantep'te anaokulu, kreş ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 2 gün ara verildi
Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak
|19 Ocak 2021 09:21
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Gaziantep'te anaokulları, kreşler ve rehabilitasyon merkezleri, kar yağışı nedeniyle 2 gün tatil edildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:
"Gece boyunca devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 19-20 Ocak 2021 tarihlerinde ilimizde bulunan ve açık olan anaokulları ve kreşler ile rehabilitasyon merkezleri 2 gün süreyle tatil edilmiş olup, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile kreş ve anaokulu ve rehabilitasyon merkezlerine giden çocukların anneleri, 2 gün idari izinli sayılacaktır."
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