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Edirne Müftülüğü binası kullanılmaz hale geldi

Edirne Müftülüğünün iki katlı ahşap binası çıkan yangında tamamen yandı
 19 Ocak 2021 09:24
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Edirne Müftülüğünün 1. grup korunması gerekli kültür varlığı vasfındaki tarihi iki katlı ahşap binası yangında kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Selimiye Camisi yakınlarında Ercan Biçer Sokak'taki binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çok sayıda itfaiye ekibi, yanan binaya müdahalede bulundu.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Binada müftü ve yardımcılarının makamlarıyla, müftülük birimleri ve alt katta depo bulunuyordu.

- Yasal işlem başlatılacak

Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu bölgede incelemede bulundu.

Kurulun yangınla ilgili yasal işlem başlatacağı öğrenildi.

1. grup korunması gerekli kültür varlığı vasfındaki yaklaşık 120 yıllık binanın aslına uygun olarak yeniden yapılması için çalışma başlatılacak.
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