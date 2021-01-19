Kurallara uyulmadan yapılan evlilik teklifine 84 bin TL'lik ceza
|19 Ocak 2021 09:59
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Antalya'nın Serik ilçesinde evlilik teklifinde bulunan gencin arkadaşlarına drift yapmak, alkollü araç kullanmak ve sosyal mesafeye uymamaktan 84 bin 837 lira ceza uygulandı.
Çandır Mahallesi'nde ikamet eden İsmail Göksu (29), kız arkadaşına sürpriz evlenme teklifi yapmak istedi.
Göksu, arkadaşlarının Çandır Şehit Öğretmen Mustafa Saadettin Küçük Ortaokulu bahçesinde toplanmasını sağladı.
Kız arkadaşı ile okulun bahçesine gelen Göksu, meşale ve konfetiler arasında diz çökerek evlenme teklifinde bulundu.
Bu sırada gencin arkadaşları çiftin etrafında aracıyla drift yaptı. Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşılınca durumdan haberdar olan jandarma ekipleri harekete geçti.
Ekiplerin yaptığı çalışmayla Göksu ve arkadaşları yakalandı.
Göksu'nun arkadaşlarına alkollü araç kullanmak, drift yapmak ve sosyal mesafeye uymamaktan 84 bin 837 lira ceza uygulandı.
Göksu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kız arkadaşının evlenme teklifini kabul ettiğini söyledi.
Günün en önemli ve keyif verici olayının teklifinin kabul edilmesi olduğunu aktaran Göksu, "Gerisi hüsran. Olmasa iyiydi ama oldu. Doğum günümde, evlenme teklif ettim. O saate kadar her şey çok güzeldi." dedi.
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