Ebeveynlere 'kar keyfi' uyarısı
|19 Ocak 2021 09:55
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Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sedat Öktem, "Beklenen kar yağışı ile birlikte çocuklar kartopu oynamak için bir araya gelerek enfeksiyonların artışına yol açabilir." ifadelerini kullandı.
Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamayla, kar yağışı sırasında sokakta kartopu oynamak için topluca bir araya gelecek çocuklarda gelişebilecek enfeksiyonlara karşı anne babalara uyarılarda bulunuldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Öktem, Kovid-19 salgını nedeniyle çocukların, okul ve sınıf gibi toplu kapalı alanlarda bulunmadıklarından birbirlerine enfeksiyon bulaştırmadığını belirtti.
Bu nedenle geçen yıllara oranla çocuklarda daha az solunum yolu hastalıkları görüldüğünü aktaran Öktem, şunları kaydetti:
"Ancak beklenen kar yağışı ile birlikte çocuklar kartopu oynamak için bir araya gelerek enfeksiyonların artışına yol açabilir. Zatürre, krup, bronşiolit, tonsillit, sinüzit ve orta kulak enfeksiyonları gibi hastalıklar bu dönemde artış gösterebilir.
Bronşiolit hırıltı, kulak enfeksiyonlarında kulak ağrısı, krup gibi durumlarda ses kısıklığı ve seste boğuklaşma gibi belirtileri olabilir. Ateş, bu hastalıkların hepsinde görülebilecek ortak bulgulardandır. Ayrıca öksürük, halsizlik, iştahsızlık gibi belirtiler bu hastalıklarda sıkça görülebilir."
Öktem, ebeveynlere sağlık kuruluşuna geç kalmadan başvurmaları tavsiyesinde bulunarak, "Bu hastalıklarda, 4-5 günü aşan ateş, nefes darlığı, nefes alıp verirken zorlanma, sık nefes alma gibi bulgular varsa derhal doktora başvurulmalıdır." uyarısını yaptı.
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