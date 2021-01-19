Diyarbakır'da hava ulaşımına kar engeli
İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'ya karşılıklı yapılması gereken 22 uçak seferi iptal edildi
|19 Ocak 2021 10:05
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Diyarbakır'da etkili olan kar nedeniyle İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir'e karşılıklı olarak yapılması gereken 22 uçak seferi iptal edildi.
Diyarbakır ve çevresinde, gece başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı hava ulaşımını aksattı.
Bugün karşılıklı yapılması beklenen Türk Hava Yolları, SunExpress, Pegasus ve Anadolujet firmalarının Diyarbakır-İstanbul, Diyarbakır-Ankara, Diyarbakır-İzmir, Diyarbakır-Antalya uçak seferleri kar nedeniyle gerçekleştirilemedi.
Kentte kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.
Meteoroloji yetkililerinden kar yağışının kentte saat 15.00'e kadar süreceği öğrenildi.
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