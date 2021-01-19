Sendikaya üye oldukları için işten çıkarılan işçiler yürüyüş yaptı
|19 Ocak 2021 10:16
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Çorum'da, bir fabrikada sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını iddia eden işçiler, yaklaşık 15 kilometrelik yürüyüş başlattı.
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu öncülüğünde Kadeş Barış Meydanı'nda toplanan işçiler, "Açlıktan ölmeyiz, yolumuzdan dönmeyiz", "Ölüm olsa sonumuz, Ankara'dır yolumuz" şeklinde sloganlar attı.
Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, işçilerin 43 gündür eylem yaptığını söyledi.
İşçilerin sendika üyesi olarak iş yerlerine dönmelerini sağlamak için eylemlerini sürdüreceklerini belirten Serdaroğlu, "Buradan fabrikaya kadar yürüyüp hakkımızı savunacağız. Daha sonra işçi kardeşlerimizle Ankara'ya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına gideceğiz." dedi.
Konuşmaların ardından 100 civarında işçi, Çerkezoğlu'nun da katılımıyla Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikaya doğru yürüyüşe geçti.
Yürüyüşe Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan da katıldı.
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