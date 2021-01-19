Bolu eksi 32 dereceyle bu gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu
|19 Ocak 2021 10:32
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1711 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, bu gece Bolu, Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonunda hava sıcaklığı sıfırın altında 32 derece olarak kaydedilirken Gerede ilçesine bağlı Samat köyü ise sıfırın altında 30,6 ile ikinci sırada yer aldı.
Türkiye'nin en soğuk üçüncü yeri ise sıfırın altında 28,9 dereceyle Bolu'nun Dörtdivan ilçesi oldu.
- Abant Gölü'nün yüzeyi buz tuttu
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyini buz kapladı.
Dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen Abant Tabiat Parkı'nda geçen günlerde etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı yarım metreyi geçti.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 22,2 olduğu tabiat parkında bulunan ve çevresi 7 kilometre uzunluğunda olan gölün yüzeyi buz tuttu.
Günübirlik tatil için gelen ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüş yapıp fotoğraf çektirdi.
Yetkililer, tatilcileri buz tutan gölün üzerine çıkmamaları konusunda sık sık uyarıyor.
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