Bahçeli, matematik şampiyonu Eymen'in tüm eğitim masraflarını karşılayacak
|19 Ocak 2021 10:21
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Hakkari'de 8 yaşındaki Yusuf Eymen Velieceoğlu, 2 bin 557 öğrenci arasında öğretmen gözetiminde yapılan Kanada Merkezli Caribou Matematik Organizasyonu'nda, tüm soruları yanıtlayarak dünya şampiyonluğu kazandı.
Hakkari'den çıkan başarı hikayesinin ardından MHP Lideri Devlet Bahçeli, aslen Osmaniye Toprakkale'li olan ve şark görevi için Hakkari'de bulunan baba Astsubay Orhan Velieceoğlu ile telefonda görüştü.
YUSUF'UN EĞİTİM MASRAFLARI BAHÇELİ'DEN
Görüşmede Yusuf Eymen ve ailesini kutlayan Bahçeli, "Bu çocuklar milli servetimizdir ve sahip çıkmak da bizim görevimizdir" diyerek, Yusuf Eymen'in eğitim hayatı boyunca maddi manevi tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti.
BABASI ASTSUBAY, ANNESİ POLİS MEMURU, 4 YILDIR HAKKARİ'DE GÖNÜLLÜ GÖREVDE
Yusuf Eymen'in başarısı kadar önemli diğer hususun, anne ve babasının şark görevini gönüllü uzatmaları ve bu gururlandıran başarının devlet okulundan çıkması olduğunu belirten Bahçeli, şunları kaydetti: "Yusuf Eymen'in başarısı kadar değerli olan başka bir hususun da şark görevi için 2 yıllığına Hakkari'ye giden astsubay bir baba ve polis memuru annenin, 4 yıldır Hakkari'de gönüllü olarak görev yapmaya devam etmeleri ve Yusuf Eymen'in bir şehidimizin adını taşıyan devlet okulunda bu başarıyı elde etmesidir. Başta Yusuf Eymen'in öğretmenleri ve okul yöneticileri olmak üzere bölgede şuurla görev yapan tüm eğitim ordumuzun fedakar mensupları öğretmenlerimize, başarıların filizlendiği ortamı tesis etmek için görevi başında olan güvenlik güçlerimize üstün başarılar diliyorum. Bu uğurda toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmetle anarken bu başarılarla onların da ruhlarının şad olduğuna inanıyorum."
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