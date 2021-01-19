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Adana'da fuhuş operasyonunda yakalanan 14 zanlıdan 6'sı tutuklandı

Adana'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
 19 Ocak 2021 10:41
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- Adana'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, 13 Ocak'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 5'i emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 9'u adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 9 zanlıdan 6'sı tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, 13 Ocak'ta "fuhşa teşvik" ve "fuhuş için yer ve imkan sağlamak" iddiasıyla düzenlediği operasyonda 14 zanlıyı gözaltına almıştı.
Anadolu Ajansı
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