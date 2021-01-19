1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gaziantep'te DEAŞ'a operasyonu: 37 şüpheliden 35'i yakalandı

Gaziantep merkezli 15 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, gözaltı kararı verilen 37 şüpheliden 35'i yakalandı
 19 Ocak 2021 10:43
+Aa- Yazdır
Gaziantep'te DEAŞ'a operasyonu: 37 şüpheliden 35'i yakalandı

Gaziantep merkezli 15 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 37 şüpheliden 35'i yakalandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün finans yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel materyal ele geçirildi.

2 zanlıyı yakalama çalışmaları devam ediyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Balıkesir merkezli FETÖ soruşturmasında 20 zanlıya gözaltı
19 Ocak 2021 09:46		 59 ilde büyük FETÖ operasyonu: 218'i muvazzaf asker 238 gözaltı
19 Ocak 2021 07:47
İstanbul'un 5 ilçesinde 20 adrese terör operasyonu
19 Ocak 2021 07:20		 FETÖ 'sözleşmeli subay' yöntemiyle 6 ayda sızdı
19 Ocak 2021 07:05
İstanbul'da 5 ilçede DEAŞ'a yönelik operasyon: 16 gözaltı
19 Ocak 2021 03:48		 Antalya'da FETÖ operasyonunda 19 şüpheli tutuklandı
18 Ocak 2021 17:39
Siirt'te 2 terörist ikna sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu
18 Ocak 2021 17:08		 Fuat Avni, müebbet hapis cezası aldı
18 Ocak 2021 17:05
Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası
18 Ocak 2021 12:35		 Sınır hattında terör örgütü PKK'nın finans kaynağına büyük darbe vuruldu
18 Ocak 2021 11:09
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:56 - YÖK, Doçentlikteki dil puanının yükseltilmesi için anket başlattı10:56 - Silivri'de kuyumcuda soygun girişiminde bulunan kişi ağır yaralandı10:52 - Kasadaki çay paketinden servet çıktı...Hepsini rüşvetten kazanmış10:51 - İnce, parti işini ciddileştirdi, CHP'den istifa edecek10:49 - Gençlerin isteğini kırmayan belediye başkanı kartopu savaşında10:43 - Gaziantep'te DEAŞ'a operasyonu: 37 şüpheliden 35'i yakalandı
10:41 - Adana'da fuhuş operasyonunda yakalanan 14 zanlıdan 6'sı tutuklandı10:32 - Bolu eksi 32 dereceyle bu gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu10:21 - Bahçeli, matematik şampiyonu Eymen'in tüm eğitim masraflarını karşılayacak10:17 - HSK kararnamesi ile yeni mahkemeler göreve başlıyor10:16 - Sendikaya üye oldukları için işten çıkarılan işçiler yürüyüş yaptı10:05 - Diyarbakır'da hava ulaşımına kar engeli
10:01 - Borsa güne rekorla başladı10:00 - 'Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez' ibareli sağlık mazereti tayin talebi reddedilebilir mi?09:59 - Kurallara uyulmadan yapılan evlilik teklifine 84 bin TL'lik ceza09:55 - Ebeveynlere 'kar keyfi' uyarısı09:46 - Balıkesir merkezli FETÖ soruşturmasında 20 zanlıya gözaltı
09:45 - Güne başlarken döviz fiyatları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kısıtlamaların yumuşatılması için konuşulan tarih
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Taşova, pandeminin biteceği tarihi açıkladı
Üniversite hastanelerinde çalışan, sağlık personellerinin tavan ek ödemesi 2 ay uzatıldı
59 ilde büyük FETÖ operasyonu: 218'i muvazzaf asker 238 gözaltı
Devlet memuru İOS-Android uygulaması geliştirip gelir elde edebilir mi?
FETÖ 'sözleşmeli subay' yöntemiyle 6 ayda sızdı
Estetik için hastaneye geldi, tabutla çıktı
Türkiye'ye temsilci atamayan Twitter'ın reklam alması durduruldu
Kurallara uyulmadan yapılan evlilik teklifine 84 bin TL'lik ceza
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
alabora 1
türk spor tarihinin en çok etkileşim alan paylaşımı 3
mesut özil'in fenerbahçe'ye transferi 4
zeka seviyesi dalgalanması 1
Özelleştirme 3
ibo şov 1
Köpek gibi aşı olacaksınız 2
Hazin Geliyor 2
marketler,ekonomik darbe mi yapıyor sorusu 5
Bushido 1
SON İLANLAR
Sayıştay sözleşmeli 18 personel alacak
Yalova Çınarcık Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Hüyük SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Toronto Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Uludağ Tekstil İhracatçılar Birliği Uzman ve Uzman Yardımcısı Alacak
İstanbul Kartal SYDV personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam