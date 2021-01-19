İnce, parti işini ciddileştirdi, CHP'den istifa edecek
|19 Ocak 2021 10:51
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Yalçın Bayer bugünkü yazısında, "2023 seçim dönemine ilişkin en ciddi hazırlığı Muharrem İnce'nin yaptığı ortaya çıktı. İnce'nin, bahar ayına gelmeden 'bombaları'nı patlatmaya başlayacağını söylemesi, yeni kurulan partileri umutsuzluğa sevk etti. Yakın çevresine 40 yıldır üyesi olduğu CHP'den 1 Mart'ta istifa edeceğini söylediği öğrenilen İnce'nin 'Memleket Hareketi' için Çankaya'da 4 bin 500 metrekarelik bir bina tutması, partileşme konusunda ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Halk TV'nin ekranlarını Muharrem İnce'ye açması konusundaki söylentiler de konunun bir başka ciddi boyutu sayılıyor." düşüncesini diile getirdi.
Bayer, "Partinin siyasal çizgisinin Silivri duruşmalarına kadar uzanan bir 'kadrosu'nun olacağı anlaşılıyor. Bu isimlerin başında Mehmet Ali Çelebi ile Ali Türkşen geliyor. Her iki ismin Atatürkçü olması kamuoyunda 'güven' sağlamaya yönelik bir 'çıkış' olarak kabul ediliyor.
Parti binasının önümüzdeki günlerde basına duyurulacağı belirtiliyor. Partinin gösterişten uzak bir yapısı olacak. 4 bin 500 metrekarelik genel merkez binası bu mütevazılığın bir örneği olarak nitelendiriliyor." görüşünü savundu.
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