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Kasadaki çay paketinden servet çıktı... Hepsini rüşvetten kazanmış

SAMSUN Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in suç duyurusu sonrası Mali Hizmetler Daire Başkanı Bahattin K. hakkında soruşturma başlatıldı. Bahattin K., rüşvet alırken suçüstü yakalandı. Bahattin K.'nın makam odasındaki kasadan servet çıktı
 19 Ocak 2021 11:27
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Kasadaki çay paketinden servet çıktı... Hepsini rüşvetten kazanmış

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, rüşvet iddiaları üzerine, Mali Hizmetler Daire Başkanı Bahattin K. hakkında geçen eylül ayında suç duyurusunda bulundu. Harekete geçen polis, Bahattin K'yı teknik ve fiziki takibe aldı. Bahattin K., müteahhit Y.Ş. ile telefonda görüşüp 30 bin lira para istedi. Buluşma yerine giden Bahattin K., 30 bin lirayı aldığı sırada polis baskın yaptı.

Rüşvet değil borç alıp verdik...

Rüşvet almak ve vermek suçundan nöbetçi mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli iddiaları kabul etmedi. Bahattin K.'nın, rüşvet almadığını, maddi sıkıntı içinde olduğu için daha önceden tanıdığı Y.Ş.'nin kendisine 30 bin lira borç verdiğini söylediği öğrenildi. Müteahhit Y.Ş. de borç para verdiğini söyledi. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Belediyeden paramı alamadım, rüşvet verdim'

Müteahhit Y.Ş., tutuklama kararına itiraz ederek ifadesini değiştirdi. Yeniden ifade veren Y.Ş., Bahattin K.'nın, belediyeden alacağı olan firma sahiplerinden ödeneklerinin ödenmesi için para istediğini, rüşvetini aldıktan sonra bu kişilere ödeme yapıldığını söyledi. Y.Ş., belediyeye yol yapım ve bakım işleri yaptığını ve yaklaşık 4.5 milyon lira hak edişi olduğunu, 2020 yılında ödeme aldığını ve geri kalan yaklaşık 780 bin lirayı alamadığını söyledi.

Y.Ş., Bahattin K.'nın, belediyenin ödemelerinin kendisi tarafından yapıldığını söyleyerek problemi çözebileceğini ve karşılığında kendisinden 30 bin lira istediğini açıkladı. Hak edişini almak için Bahattin K.'ya 30 bin lira vermeyi kabul ettiğini ifade etti. Y.Ş. serbest bırakıldı.

Kasadaki çay paketinden çıkanlar say say bitmedi!

Mesleki kariyerine 20 yıl önce Evci belde belediyesinde zabıta olarak başlayan Bahattin K.'nın (40), makam odasındaki kasadan servet çıktı. Kasadaki çay paketinin içinden 135 bin Euro, 36 bin TL, bir tanesi 1 kg'lık külçe olmak üzere yaklaşık 5 kg altın, 13 adet çeyrek altın ebadında basılan özel altın, 75 tam altın, 50 yarım altın, 1059 çeyrek altın, kendisi dahil 8 farklı kişi adına çeşitli bankalara ait 23 adet hesap cüzdanı ve 40 yakın gayri menkul tapusuna el konuldu. Banka hesapları savcılık tarafından bloke edilirken hesaplarda bulunan paranın miktarı henüz tespit edilemedi.
Sözcü
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