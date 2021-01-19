Zeytin Dalı Harekatı'nın 3. yılı

Türkiye'nin Afrin ilçesini terörden arındırdığı Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasının üzerinden 3 yıl geçerken, bölge sakinleri de oluşan güven ortamı ve istikrardan memnun.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO), Suriye'nin kuzeybatısında Hatay ilinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Afrin'in, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılması için başlattığı harekatın yarın 3'üncü yılı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Ocak 2018'de operasyonun başladığını duyurdu ve Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen 72 Türk askeri anısına havalanan 72 savaş uçağı, aynı gün saat 17.00'de belirlenen terör hedeflerini bombalamaya başladı.

TSK ve SMO askerlerinin katıldığı Zeytin Dalı Harekatı, zorlu arazi ve kış şartlarında yıllardır Afrin'e bomba tuzaklayan 8 ila 10 bin teröriste karşı kararlılıkla yürütüldü.

Sivillerin zarar görmemesi için TSK ve SMO, her türlü dikkat ve hassasiyeti gösterirken, terör örgütü işgal ettiği bölgelerde sivilleri kalkan yaparak harekatı engellemeye çalıştı.

Operasyon sürecinde Hatay ve Kilis bölgelerinde terör örgütü YPG/PKK'nın doğrudan cami, okul, hastane, lokanta ve konut gibi tamamen sivillerin yaşadığı yerlere yaptığı roketli saldırılarda toplam 7 sivil hayatını kaybetti, 124 sivil yaralandı.

- Harekatın en önemli dönüm noktaları

Harekatın en önemli ayaklarından biri, Şeran beldesindeki Burseya Dağı'nın 28 Ocak'ta ele geçirilmesi oldu.

Operasyonda, 1 Şubat 2018'de Bülbül belde merkezi, 3 Mart 2018'de Racu belde merkezi, 4 Mart'ta Şeyh Hadid belde merkezi, 6 Mart 2018'de Şeran beldesi ve 8 Mart 2018'de ise Cinderes belde merkezi, TSK ve SMO askerlerince YPG/PKK'lı teröristlerden temizlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yılı törenlerinde yaptığı konuşmada, "Bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Afrin şehir merkezi, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin desteğindeki Özgür Suriye Ordusu mensupları tarafından bu sabah 08.30 itibarıyla tamamen kontrol altına alınmıştır." diyerek, ilçe merkezinin alındığı duyurdu.

İlçe merkezinin kontrol altına alınmasıyla TSK ve SMO, ilçedeki son belde olan Mabatlı merkezinin de aynı gün teröristlerden kurtarıldığını açıkladı.

- İlçe nüfusu 350 bini buldu

Afrin ilçe merkezinin terörden temizlenmesiyle operasyon tamamlanarak 6 belde merkezi, 282 köy, 6 köy altı yerleşim, stratejik 23 dağ ve tepe, 1 baraj, 50 stratejik nokta TSK ve SMO'nun kontrolüne girdi.

Türk yardım kuruluşları, kurtarılan her yerleşime insani yardım kolileri ulaştırdı.

TSK ve SMO askerlerinin verdiği güvence sayesinde siviller, 20 Mart 2018'den itibaren evlerine dönmeye başladı. Aradan geçen sürede ilçede yaşayan sivillerin sayısı 350 bine ulaştı.

Altyapı ve asfaltlama çalışmalarının da yapıldığı bölgede, sokaklar düzenli olarak temizleniyor.

- Öncelik güvenlik oldu, yerel meclisler kuruldu

TSK ve SMO'nun önceliği Afrin'de güvenliğin güçlendirilmesi, sivillerin evlerine dönmelerinin kolaylaştırılması ve hayatın normale döndürülmesi oldu.

Arama ve tarama faaliyetlerinde, YPG/PKK'ya ait üsler, hendekler, tuzakladığı mayın ve patlayıcılar tespit edilerek imha edildi.

Afrin merkezinin kontrolü sağlandıktan sonra ilçede 7 yerel meclis kurularak, bölge halkına hizmet verilmeye başlandı.

Bölgede hayatın normale dönmesi için Türkiye'nin desteklediği yerel meclisler yoluyla tarım, sanayi, ticaret, kültür, spor, sağlık, eğitim gibi alanlarda bölge halkına yardımcı olunuyor.

Ancak ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesini işgal eden YPG/PKK, Afrin'deki huzuru bozmak için sık sık saldırılar düzenliyor.

- Sağlık ve eğitime büyük destek

Türkiye'nin bölgede eğitim ve sağlık alanlarına ciddi desteği olduğu biliniyor.

Operasyonun başarıyla hedefine ulaşmasının ardından Afrin'de 100 yataklı ve 13 branşta hizmet veren bir hastane, Türkiye'nin desteğiyle yeniden hizmete açıldı.

Merkezde yer alan 5 hastanenin yanı sıra beldelerde 6 sağlık merkezi de bölge halkına ücretsiz tedavi imkanı sağlıyor.

Okullarda, YPG/PKK'nın dayattığı eğitim sistemine son verilerek muhaliflerin geçici hükümetinin belirlediği müfredata uygun eğitime geçildi.

İlçe merkezinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle açılan Gaziantep Üniversitesi Afrin Eğitim Fakültesi, Kültür Merkezi ve Spor Kompleksinin yanı sıra Afrin ilçe merkezi ve çevre beldelerde toplam 263 okulda yaklaşık 65 bin öğrenci eğitim hayatını sürdürüyor.

Öte yandan ilçede geçen sürede 135 cami onarılarak ibadete açıldı.

- "İlçe huzur ve refaha kavuştu"

Afrin Yerel Meclisi Başkan Yardımcısı Muhammed Şeyh Raşid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesi, şu an istikrarı yaşamakta. Siviller, huzurlu ve mutlu şekilde yaşamlarını sürdürmektedir. İlçe huzur ve refaha kavuştu." dedi.

Raşid, Türkiye'nin Afrin halkını yalnız bırakmadığını söyledi.

Afrinli sivillerden Muhammed Abbud, ilçenin YPG/PKK'dan temizlenmesinin ardından kendilerini güvende hissettiklerini belirtti.

Abbud, "Örgütün, sivilleri zorla silah altına almasından kurtulduk. Örgüt, okullarda kendi müfredatlarını zorunlu kılıyor ve insani faaliyetlere izin vermiyordu. Çok şükür şu an özgür olduğumuzu hissedebiliyoruz." ifadesini kullandı.

İlçede halihazırda 30'a kadar yardım kuruluşunun faaliyet yürüttüğünü belirten Abbud, bölge halkının tüm ihtiyacının karşılandığını kaydetti.

- "Türkiye'ye gönülden teşekkür ederiz"

Afrinli Kürt sivillerden Lokman Ebu Zir, ilçelerinin terörden temizlemesinden ardından bölgeye güven geldiğini ve kurulan yerel meclislerin halkın hizmetine koştuğunu dile getirdi.

Ebu Zir, "Bu süreçte, bizi en çok mutlu eden gelişmeler, eğitim ve sağlık alanında yaşandı. Çocuklarımız, Gaziantep Üniversitesinin ilçede açtığı eğitim fakültesinde eğitim alma fırsatı buldu. Okullarımız onarılarak yeniden eğitime hazır hale getirildi. Bize destek olan Türkiye'ye gönülden teşekkür ederiz." diye konuştu.

- "Örgüt, Kürt halkına da çok zulüm etti"

Afrinli Kürtlerden Azad Osman, harekat öncesi YPG/PKK işgali döneminde yüzlerce gencin zorla silah altına alındığını hatırlatarak "Terör örgütü, sivilleri kalkan yapmasının yanı sıra sivillerin yoğun olarak kullandığı bölgelerde 10 bine kadar mayın döşedi. Bu mayınlar sebebiyle çok sayıda sivil hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

YPG/PKK'nın bölge halkına karşı işlediği suçlara tanıklık eden Osman, "Terör örgütü, Kürt halkına da çok zulüm etti. Arap ve Kürt ayrımına sebep oldu, birçok kişiyi bölgeden zorla göç ettirdi." dedi.

Osman, harekatla ilçenin teröristlerden temizlendiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Operasyonun ardından eğitim, sağlık ve altyapı çalışmalarında çok büyük ilerlemeler kaydedildi. Elektrik ve su evlerimize ulaştı. Türkiye'nin desteğiyle kurulan spor tesislerinde gençlerimiz spor yapıyor, kendilerini geliştiriyor. Türkiye ve halkına desteklerinden dolayı teşekkür ederim."